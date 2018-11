La importancia del trabajo diario

Así como hay personas que quedan con mínimas secuelas luego de un accidente cerebrovascular a otros les toca enfrentar un proceso de recuperación largo, lento, con idas y venidas. La voluntad es un factor decisivo pero nada se puede encarar sin apoyo profesional. De eso sabe Iván Bobillo, kinesiólogo, socio fundador del centro de rehabilitación neurológica Puentes, el espacio en el que Verónica del Valle está haciendo la terapia que le permite mejorar cada día. Y aunque en la Argentina no hay estadísticas que lo confirmen, tanto los médicos como los terapeutas dedicados a la rehabilitación de personas con ACV son testigos de que aumenta el número de personas jóvenes que tuvieron una isquemia cerebral. "Durante el año que llegó Vero ingresaron tres pacientes más, de 40 años, con secuelas por ACV. Incluso tratamos a gente más joven. No sé las causas de ese incremento, pero lo vemos, aunque el ataque cerebral afecta mucho más a los mayores de 60 años", comenta. El plan de trabajo debe ser personalizado porque todas las situaciones son diferentes. Incluir al paciente en las decisiones es algo que el kinesiólogo considera clave: "Más allá de los conocimientos del equipo profesional, son muy importantes los intereses de la persona afectada. Ese es un paradigma que se impone, y nosotros consideramos que es muy saludable constituir un verdadero grupo donde terapeutas y pacientes estén de acuerdo". También menciona que la relación del centro de rehabilitación con el neurólogo que trata a la persona es sumamente necesaria. "La adherencia mejora en esas condiciones. Y no bajar la guardia es central porque notamos que aunque hay etapas, la curva de mejoría va subiendo, aún cuando pasan los años. Hay pacientes que con el tiempo vuelven a hacer cosas que no imaginaban que lograrían".