La hiperconectividad que nos enferma

Existen numerosas causas de estrés, y uno de sus disparadores es el uso desmedido de la tecnología. La licenciada Paula Martínez, integrante del departamento de Salud Mental de Clínica Diquecito, hace referencia a la importancia del uso correcto de los objetos electrónicos y las consecuencias psicofísicas cuando se traspasan ciertos límites. "Enfermarse por estrés es algo bastante frecuente. De hecho, es una situación que se repite en nuestro medio y en el mundo. Esto tiene que ver con el significado que cada uno de nosotros le otorga a las situaciones que amenazan nuestro bienestar. Ese significado, no obstante, está condicionado desde nuestra historia personal y desde lo aprendido a lo largo de la vida teniendo particular importancia nuestras relaciones vinculares y nuestras experiencias tempranas. Ahora, se suma una causa importante al estrés como enfermedad y es el mal uso de los objetos tecnológicos y la incapacidad de poder desconectarnos", reflexionó la especialista.

La hiperconectividad —es decir la alta exposición a pantallas que nos conectan día y noche con otras personas a través de las redes sociales, Whatsapp y otra infinidad de herramientas— hace que cada vez sea más difícil dar descanso a la mente, hacer una pausa necesaria, relajarse y generar el imprescindible tiempo a solas para poder pensar. "Esto termina consumiéndonos y estresándonos a pasos agigantados", destacó la licenciada.

¿Hay distinto tipos de estrés? "Hay situaciones que nos generan ese cansancio o malestar pero que en realidad no se pueden resolver (el fallecimiento de un familiar, un divorcio, la pérdida del empleo, una pelea con un amigo). Esto se denomina "reacción de estrés" y es una respuesta natural y no necesariamente nociva. Con ayuda terapéutica y el paso del tiempo, generalmente se pueden manejar de un mejor modo esos acontecimientos de la vida. Pero es muy distinto enfermarse puramente por estrés. Se trata de algo más complejo y que depende de factores biológicos como la predisposición genética, psicológicos, experiencias de vida, sociales y culturales", mencionó la licenciada y agregó: "Cuando se dice que una persona tiene estrés como enfermedad implica que algo anda mal, que algo se ha desacomodado. En otras palabras, que esa persona está teniendo una respuesta desadaptada, desequilibrada, disfuncional a su entorno y situaciones que enfrenta".

Esa respuesta además se caracteriza por: 1- Ser exagerada (demasiado potente). 2- Ser muy sensible (se dispara muy fácil, incluso cuando no hay peligro real). 3- No se apaga cuando la amenaza desaparece.

¿La hiperconectividad es, entonces, sinónimo de estrés? "Más allá de todo esto, como decía antes, existe en nuestro tiempo una nueva causa importante de desequilibrio y es la incapacidad de poder desconectarnos debido al mal uso que hacemos de los objetos tecnológicos. Es lo que conocemos como hiperconectividad". La experta mencionó que "muchos de nuestros pacientes presentan dificultades para desconectarse, impulsados por factores tales como las ambiciones personales, el exceso de responsabilidad, la cultura de la empresa, el cargo o las cargas que tenga cada uno, entre otros".

"Como muestra de esta situación, un estudio publicado por Deloitte en 2016 determinó que el 65% de los argentinos chequea su celular durante la noche, cifra que se eleva al 84% en el caso de jóvenes de entre 18 y 25 años. De ese total, el 34% chequea mensajes instantáneos mientras que el 32% busca notificaciones en las redes. Se supone que en ese momento del día debemos tener nuestra mente liberada".

"Encadenar largos períodos de rutina sin descanso puede provocar que elevemos los niveles de estrés y que eso, definitivamente, nos enferme y no se resuelva con vacaciones, ya que las cuales, incluso, muchas veces nos tienen más conectados que nunca por la lejanía con el lugar de trabajo o los contactos habituales".

"El querer estar constantemente informados y sabiendo qué hacen las demás personas para no perdernos nada, incrementa la dependencia al uso de los dispositivos móviles, impidiendo despejar la mente de la rutina", agregó.

"Muchos de nosotros hemos generado incluso un temor a no responder rápidamente a nuestros dispositivos móviles, entendiendo que el no hacerlo puede acarrear consecuencias negativas, cuando esto no es así. El temor a las represalias, a perder el trabajo, a no saber qué te vas a encontrar si no respondés rápido? Esa incertidumbre es la que nos provoca miedos".

Espacios de descanso

"Todos sabemos que necesitamos espacios de descanso porque es imposible mantener este ritmo destructivo. El equilibrio, la conciliación y el respeto por nuestro tiempo y momentos de relax deben ser una prioridad en nuestras vidas, si queremos vivir más y mejor", enfatizó la especialista.

Muchas veces, en pleno espacio de relajación, a las personas se les ocurre leer un mail en el celular o se encuentran con una noticia o artículo relacionado con su actividad profesional que los "tienta". De repente, toda la desconexión conseguida se esfuma en cuestión de segundos.

"Existen estudios que reflejan que atender una llamada, email o mensaje de trabajo fuera de horario laboral, puede producir más stress que discutir con la pareja o estar inmerso en un atasco de tránsito. Ni qué decir que muchas veces también estos factores nos llevan a postergar estos periodos de descanso necesarios a lo largo del año, no llegando a lograr parar cuando sabemos que lo necesitamos", dijo Martínez.

"En nuestra experiencia como institución que se especializa en tratamientos para el estrés nos ocurre seguido que muchas personas que reservan su tratamiento deben reprogramar dos o tres veces antes de finalmente hacerse el tiempo para venir. Esto es porque no tomamos la salud como una prioridad, y no dimensionamos que no tratar de fondo el estrés puede ser muy peligroso".