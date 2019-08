La dermatitis atópica en el invierno

El aire seco, los cambios bruscos de temperatura y los espacios calefaccionados disminuyen la humedad del ambiente por lo que impactan en la hidratación de la piel y generan un microclima desfavorable para quienes tienen Dermatitis Atópica. Por eso, la Asociación Civil de Dermatitis Atópica Argentina (Adar) salió a concientizar sobre este tema.

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria crónica no contagiosa que altera el sistema inmunitario y en su variante severa se manifiesta frecuentemente con brotes en la piel, picazón intensa y persistente, dolor, enrojecimiento, costras, secreciones e infecciones. Está comprobado que quienes tienen este problema experimentan más picazón en invierno porque la piel sensible reacciona ante los cambios bruscos de temperatura. "Al vivir con DA, estás muy pendiente de tu piel todo el tiempo. A dónde vas y cómo te vestís son aspectos menores para cualquiera, pero pueden determinar la aparición de brotes en la piel y una picazón intensa difícil de manejar, que te puede impedir concentrarte en una reunión social o laboral y no dejarte dormir en toda la noche", sostuvo la Mariana Palacios, mamá de una hija con DA y presidente de Adar.

El frío aumenta los brotes y agudiza los síntomas de irritación. Los ambientes cerrados y climatizados resecan la piel, empeorando el cuadro de quien posee eczemas. Entre las recomendaciones se anotan: mantener los ambientes húmedos (colocando en cada uno un recipiente con agua); realizar baños cortos, con agua tibia; utilizar jabones sin perfume; aplicarse abundante crema humectante, tras secarse la piel con una toalla suave; no sobreabrigarse; vestirse en capas, con ropa fácilmente removible; evitar el aumento de la temperatura corporal y la sudoración.

"De todas maneras, siempre y sin excepciones, ante un nuevo brote, la recomendación más certera es consultar con el médico especialista, ya que cada caso es distinto y puede requerir tratamientos específicos", aseguró Mónica Ladner, mamá de dos hijos con DA y miembro de Adar.