La ciencia enfrenta a la "posverdad"

La ciencia, como los presos de la canción de Patricio Rey, es política. No es demasiado novedosa esa afirmación, aunque la calidad de conocimiento que genera sea superior a cualquier otra forma de búsqueda (quizá el arte sea espiritualmente más elevado, pero no se puede construir un puente con un poema, ni mandar a nadie a la Luna con una naturaleza muerta en un óleo sobre lienzo). Como sea, por necesidad, convicción o una mezcla de ambas, la comunidad científica de todo el mundo se planta frente al movimiento anticientífico conocido como "posverdad", generadora de las "noticias falsas" (fake news), que lleva el relativismo a extremos insospechados como la negación del cambio climático, de la efectividad de las vacunas, de la evolución de las especies y demás hechos archicomprobados. Desde luego, no es algo que se haya inventado con el último presidente de los Estados Unidos, pero se potencia con Donald Trump en el poder y con las redes sociales, y se aprovecha de los conocimientos de neurociencias para teledirigir consumos y votos, entre otras cosas.Algo de ese espíritu de lucha y de revalorización del método científico contra este ocultismo que tiene nuevos bríos y defensores encumbrados se vivió durante la Semana de la Ciencia en Berlín y específicamente dentro de la conferencia denominada Falling Walls (muros que caen), que se llevó a cabo del 6 al 9 de noviembre últimos, donde los científicos, entre conferencias, cócteles y más conferencias, se embanderaron tras un cartel que decía Alternative facts stop here (aquí detenemos a los hechos alternativos), frente a la mismísima Puerta de Brandeburgo. El cartel vino con declaraciones también. Por ejemplo, la del Nobel de Física Wolfgang Ketterle: "Simplemente espero que la comunidad científica esté en condiciones de limitar el daño (de las posverdades). Las decisiones políticas deben estar basadas en información y análisis científicos, no en creencias ni en hechos alternativos"; o la de Guus Velders, de la Universidad de Utrecht (Holanda), que citó a Carl Sagan al decir que "la ciencia no es perfecta, puede ser mal usada, es solo una herramienta. Pero es por mucha distancia la mejor herramienta que tenemos". Y agregó Velders: "No debemos perder el tiempo en refutar los hechos alternativos sino que debemos mejorar la comunicación de los descubrimientos científicos".La referencia a "muros que caen" es literal pero también referencia a los muros metafóricos que la ciencia debe tirar abajo, ciertos límites del conocimiento. En algunos casos el efecto de trasladar metafóricamente el concepto puede sonar forzado cuando las conferencias llevan títulos como "romper el muro del dormir", pero en otras resulta bastante más atinado como "romper el muro de la inseguridad alimentaria" o "romper el muro de la resistencia a los antibióticos". Justamente, esta última charla, brindada por el escocés Timothy Walsh, se dedicó a exponer por qué la supervivencia de las superbacterias está al mismo nivel de preocupación mundial que el terrorismo y el cambio climático, "por una mezcla de ignorancia y estupidez humana". El uso hiperextendido y alocado de antibióticos hace que las bacterias que no mueren queden inmunizadas; y en el origen del problema no está solo la gente que se automedica sino sobre todo del uso de antibióticos en granjas y producción animal en general. No es improbable que, por uno de los descubrimientos de Walsh (halló un gen que hace que una bacteria se vuelva resistente a un antibiótico particular), obtenga un premio Nobel en los próximos años. También serio candidato a ganar el Nobel es el químico chino Dennis Lo, por su famoso método de diagnóstico prenatal no invasivo. En su charla contó que algunas de las buenas ideas que tuvo le sobrevinieron en lugares tan inesperados como el cine al ver una de las películas de Harry Potter, tras romperse infructuosamente la cabeza horas y horas en el laboratorio.Otro muro social a derribar es el de la basura, más que nada en forma de plásticos no biodegradables que contamina cada vez más los mares. Según el gráfico que mostró la experta Jennifer Lanvers, de la Universidad de Tasmania (Australia), entre 2010 y 2014 se triplicó la cantidad de plástico en el océano Atlántico. Y lo peor es que se encuentra en formas pequeñas, que van directo a los animales que van a la cadena alimentaria que termina en los seres humanos. Sin embargo, dice, no es una consecuencia inevitable de la gran cantidad de seres humanos y del desarrollo. Lanvers ve como ridículo que, sólo en Australia, cada mañana se consuman tres millones de esas cápsulas de café tan glamorosas pero que generan igual cantidad de desechos de manera instantánea. Para escenificar el dramatismo de la situación, la investigadora habló rodeada de más de veinte bolsas de basura generadas durante la misma conferencia. Más de una vez estuvo a punto de llorar y se le estrangulaban las palabras al mostrar la playa de su niñez convertida en basural.Todas las charlas magistrales tuvieron una peculiaridad: debían ceñirse a los quince minutos; y, en cuanto apenas se pasara esa línea, un actor irrumpía en la escena y distraía con chistes mudos a la audiencia para así forzar un final (más o menos) amable (según el humor del conferencista). En ese caso, el muro que cae es el de la extrema formalidad europea. Enhorabuena.Cien en un día¿Alguna vez pasaron un día entero escuchando ponencias científicas? ¿Cien de ellas? Parece virtualmente imposible, pero dentro de la conferencia Falling Walls hubo un espacio para semejante récord, ya que se organizó algo así como una competencia para que jóvenes investigadores de más de cincuenta países contaran en estrictísimos tres minutos sus descubrimientos e innovaciones. De hecho, incluso menos: fueron dos minutos y treinta segundos de agitadas presentaciones y otros treinta segundos de preguntas (muchas alcanzaban apenas a formularse cuando sonaba el gong y la moderadora saludaba y empujaba con agradecimientos para dar pie a los próximos 180 segundos).Entre los temas más repetidos se encontraron asuntos de ecología (tratamiento de aguas contaminadas, por ejemplo), de salud pública (como el control de los mosquitos que transmiten enfermedades) y de nuevos remedios y enfoques para combatir el cáncer. Los ganadores fueron Agnes Reiner, de la Universidad de Viena, por un trabajo para la detección temprana de cáncer de ovario a través de un análisis de sangre; Ashwin Charles, de la Universidad Pahang de Malasia, por un trabajo que busca reducir la contaminación de las aguas por la producción de aceite de palma a través del uso de energía solar; y el tercer lugar fue para la histriónica Srilahari Namani, de la Universidad AIMST de India, por un dispositivo que permite identificar especies de mosquitos en los hogares.Cabe destacar también entre las interesantes presentaciones la de la joven investigadora de Irán Saba Amirhaftehran, que contó del desarrollo de un sistema de seguimiento de ojos (eye-tracking) para detectar con anticipación el diagnóstico de bebés con trastornos del espectro autista.¿Hechos alternativos? Qué pasó en Bonn, donde se desarrolló la Conferencia de Cambio Climático de la ONUMientras en el extremo este de Alemania se terminaba la conferencia Falling Walls, en la ex capital de la Alemania Federal, la occidental Bonn, promediaba la Conferencia de Cambio Climático COP23 de la ONU con un tiempo gélido de noviembre y un dato central. O un par de datos centrales. Por un lado, es la primera reunión de este tipo tras la decisión del gobierno de Donald Trump de renunciar al Acuerdo de París para reducir emisiones contaminantes. Si bien los funcionarios norteamericanos, emisarios del empresario, no se dedicaron a bombardear las posibles decisiones técnicas que saldrán de esta reunión (quién pagará los daños, cómo se implementan los compromisos, entre otras), de igual modo hizo ruido la participación de una especie de Estados Unidos paralelo que llegó aquí.Alentado por gobernadores como Jerry Brown, de California, y ex gobernadores como Arnold Schwarzenegger y Michael Bloomberg (ex alcalde de Nueva York) o el propio Al Gore la propuesta fue seguir como si nada: "We are still in" (Todavía estamos adentro) fue la consigna elegida para decir que la principal potencia y la más contaminante del planeta está dispuesta a hacer esfuerzos de cambio en la matriz tecnológica, por ejemplo, aunque no de modo federal sino municipal y regional.De todos modos, nadie está exento de las críticas. Uno de los muchos actos aquí de Brown fue interrumpido por activistas californianos que se mostraron muy disgustados porque el propio estado del sol ha permitido recientemente la actividad del fracking, considerada riesgosa no sólo debido a que extrae más combustibles fósiles, sino también porque daña acuíferos y hasta provoca pequeños sismos. Lo mismo sucedió con otros firmantes del acuerdo que se pliegan a París pero no renuncian, o no del todo, a los fósiles, como en el caso de Noruega (que aprobó más exploraciones del ártico) o Vaca Muerta, sin ir más lejos.¿Quién lo paga?La conferencia del clima de la ONU (COP23) celebró el viernes en Bonn su jornada final con la meta de consensuar un voluminoso manual de reglas para la aplicación del histórico Acuerdo de París, que será presentado a la firma de los mandatarios en la cita del próximo año en Polonia. Delegados de las negociaciones expresaron su satisfacción por avances obtenidos en distintos campos, pero el tema de la financiación de medidas para hacer frente al cambio climático sigue siendo un motivo de disenso entre los países industrializados y los que están en vías de desarrollo. Entre los temas pendientes figura la forma en la que se pagará el llamado fondo de adaptación para los países más castigados por los efectos del calentamiento global. "Es uno de los asuntos clave para países industrializados porque no quieren ser obligados a destinar recursos al fondo de forma automática e indefinida", dijo Jan Kowalzig, experto de política climática de la ONG Oxfam.

Martín

De Ambrosio

ESPECIAL PARA MÁS