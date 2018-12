Juan Mascardi, premiado

El periodista y escritor Juan Mascardi fue reconocido en Buenos Aires por su labor periodística. En este caso ganó el principal premio de Adepa en la categoría Información General y Espectáculos por una crónica publicada en el suplemento Más titulada "La historia de la mujer que transformó a Rosario en la capital del burlesque". Una situación personal muy dolorosa le impidió estar presente en la premiación. Horas antes de la entrega de la distinción falleció su mamá. Estas son las palabras que el periodista envió y que fueron leídas durante el acto. "Hoy tenía que estar ahí, en la entrega de los premios Adepa. A mi vieja le hubiera encantado. De hecho, me lo dijo varias veces: «Andá, Juanro». Pero decidí quedarme. Representándome estuvo Stella, una colega con quien compartimos varios espacios (...) Hace un rato le contaba a Yanina, la protagonista de la historia del burlesque, que en estos últimos días de mi vieja me pedía de forma permanente que le contara por qué quería tanto a esta crónica. Y yo le decía una y mil veces: esa historia, mami, habla de la desnudez. Y en la desnudez, somos todos iguales y somos todos distintos. Habla de la transformación. Es una historia de libertad. De poder reconocernos en nuestras diferencias. Quiero tanto a esa historia porque en octubre de 2017 volví a escribir. Porque también tuve una transformación. Porque esa historia me devolvió la posibilidad de volver a creer. Creer en mí... Mis últimos diálogos con mi vieja fueron sobre el burlesque. Y hoy, esa historia, vuelve a ser narrada. Gracias Stella, gracias Adepa por semejante reconocimiento. Gracias Mar y Flor, mis editoras. Gracias Yani. Gracias vieja por preguntarme tantas y tantas veces. Este fue el último cuento antes del sueño eterno".