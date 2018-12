"Hay que aprender a relacionarse de otro modo con los alimentos"

¿Cómo iniciar un plan para bajar de peso? ¿Cuál es el mejor momento para tomar la decisión de cambiar hábitos nocivos? ¿Depende sólo de la voluntad de la persona? Responde la nutricionista Karina Sahd

¿Existe un momento más adecuado que otro para iniciar un plan alimentario para bajar de peso? ¿Qué permite hacer ese "click" que nos ayuda a tomar la decisión de consultar a un profesional?

—No hay un mejor momento. Lo que sí es necesario es tomar la decisión. Algunos deciden comenzar un plan alimentario por temor, porque tuvieron una enfermedad o por resultados de laboratorio que indican que su salud está afectada o puede estarlo. Otros porque tienen por delante una fiesta familiar importante y quieren llegar a ese momento con menos peso, y otros porque se sienten mal físicamente por comer mal. Lo importante, más que empezar una dieta, es decidir un cambio de hábitos. Es por ese lado.

¿Es verdad que si se bajan muchos kilos de manera rápida se suben también muy rápidamente?

—Siempre pregunto al paciente cuál es el objetivo. Si su meta es cambiar hábitos, lograr un peso saludable sostenido en el tiempo, no tiene sentido hacer un descenso súper rápido que va a llevarlo a una dieta poco equilibrada, carente, donde si no logra reeducarse alimentariamente va a recuperar los kilos perdidos. Si el objetivo es que por delante tiene una cirugía y para eso tiene que bajar tantos kilos, por una cuestión de salud, por ejemplo, entonces hacemos un planteo diferente, y se piensa en pos de ese objetivo. Luego vemos cómo sostenerlo. Pero si bajás mucho sin haber aprendido a comer lo vas a recuperar. Además, en esas bajadas abruptas se pierde mucha masa muscular que es el sostén de nuestros huesos, de nuestro cuerpo.

¿Qué implica una dieta saludable?

—Tener una dieta saludable implica hacer al menos cuatro comidas al día. Puede no haber colaciones. que son pequeñas ingestas en el medio de las comidas principales. Dependerá de cada paciente si las requiere o no. Pero cuatro comidas deben estar en la rutina de todas las personas. Debe incluir cinco porciones de vegetales y frutas al día. Por ejemplo: dos o tres frutas más un plato de verduras en cada comida. Incorporar harinas integrales en lugar de harinas blancas, carnes magras, lácteos descremados. Sumar legumbres, granos, semillas, frutos secos. Y dos litros de agua (algunos requerirán más y otros menos, eso se habla con el profesional).

¿Cuáles son las principales consecuencias del sobrepeso?

—Tiene muchos efectos negativos. Desde la misma inmovilidad que produce el no poder agacharse, no poder subir una escalera sin agitarse, no poder caminar muchas cuadras. A veces, incluso, algunas personas no llegan ni a atarse los cordones o no pueden tirarse al piso a jugar con sus niños, o moverse con ellos...Desde esas situaciones a cuestiones metabólicas que se relacionan con el aumento de la incidencia de la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, colesterol y triglicéridos elevados. De todos modos hay que distinguir que las consecuencias dependen del umbral de cada persona y de qué peso previo tiene. No es lo mismo alguien que sube cinco kilos pero sigue estando delgado o con peso normal que alguien que sube cinco pero ya tenía diez o veinte kilos de exceso, poniendo cada vez más en riesgo su salud y llegando a una obesidad importante. A veces me dicen: ¿cómo puede ser que fulano que tiene más sobrepeso que yo no tiene ni colesterol elevado ni triglicéridos altos, y yo engordé cinco y tengo de todo? Es que el umbral del que hablé es diferente para cada uno, pero de lo que no quedan dudas es de que si subís de peso tenés más riesgos, y al mismo tiempo, si bajás entre el 7 y 10 por ciento de tu peso ya comenzás a disminuir los riesgos de problemas metabólicos.

¿Qué les decís a quienes están comiendo de todo hoy pero prometen empezar la dieta mañana, lunes?

—A quienes prometen eso les digo que no hay que poner ni día ni fecha ni horario. Se trata de cambiar hábitos y hay que empezar ahora mismo, mientras leés esto. Aunque sea fin de semana o fin de año. La clave es empezar a tener otra relación con los alimentos y no hay que poner excusas ni postergar la decisión.