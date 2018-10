Fuegos de octubre

"Me interesa la obra masiva como concepto. El aura de la obra para mí, está dada por su reproductibilidad y no al revés. Muchos piensan que cuando el arte se reproduce pierde su magia. Pero la obra no empieza a ser obra cuando la dibujo y la tengo guardada, sino cuando circula, cuando la gente la cuelga en las paredes, la estampa en una remera o se la tatúa en el cuerpo".

La cita pertenece al libro Rocambole: arte, diseño y contracultura, que junto a De regreso a Oktubre, lo que quedó en el tintero y Solos y de noche son los libros editados recientemente por el dibujante platense que condensan gran parte de sus trabajos con Los Redondos.

Los textos y dibujos bucean desde los tiempos La Cofradía de la Flor Solar, pasando por el trabajo artesanal de los primeros discos. Rocambole recuerda que para hacer las copias de Gulp! (1985) compraron vinilo en remates de containers de la Aduana. Y para hacer los sobres compraron cartulinas y las cortaron con tijeras una por una. A esos sobres los pasaron por un rodillo y luego con plasticola de colores dibujaron las letras de la tapa. Colores fluo para que de noche brillen en las bateas de las disquerías.

Para Oktubre (1986) recuerda que se inspiraron en el coro del Ejército Rojo que había estado en el Luna Park. Así surgió ese disco oscuro que rinde una suerte de homenaje a las revoluciones, con un arte de tapa donde el rojo y negro predominan en una multitud en marcha debajo de una tipografía semejante al alfabeto cirílico ruso.

"El mensaje debía estar sustentado por tres patas: la poética, la musical y la visual. Ninguno repetía el otro, si faltaba uno quedaba incompleto. Y en Oktubre esa idea quedó bastante clara", dijo Rocambole.

—¿Fue el trabajo que más redonda salió esa búsqueda entre el arte de tapa, la música y la poética?

—Lo que pasa que la mayoría de los artistas plásticos que conozco casi siempre prefieren hablar de lo último que están haciendo porque uno tiene la tendencia de creer que ha ido mejorando con el paso del tiempo. Y les resulta a veces costoso elegir cosas del pasado como las mejores porque querría decir que después se atrofió. Pero es cierto que lo que más anclaje tuvo en la gente y mayores satisfacciones ha dado por la respuesta ha sido la estética del segundo disco de Los Redondos (por Oktubre). Pero uno sospecha que ha ido mejorando, que se ha ido perfeccionado, entonces, si me das para elegir, elijo las últimas cosas que hago. Lo que pasa que a veces tu elección no coincide con la del gran público.

—¿Te impresiona ver tus dibujos tatuados en las pieles? Porque eso queda para siempre...

—Lo de los tatuajes es un fenómeno extraño. En ese sentido no se cómo ponerme, a veces uno siente cierta satisfacción de dorar el ego. Pero por otra parte me da como miedo. Una mezcla de miedo y satisfacción.