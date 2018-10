El Tata la bautizó

El ex volante y director técnico de Newell's, Gerardo Martino, bautizó a Amelia Montero como la "Vieja Amelia", según cuenta la hincha rojinegra de 94 años.



"El sobrenombre me lo puso el Tata, un día que me nombró así, y desde entonces todos me conocen como la Vieja Amelia", cuenta, orgullosa, esta mujer enjuta y de mirada fija y penetrante, sentada a una mesa repleta de fotos con jugadores de Newell's, entre las que sobresalen las que tiene con Martino, quien nació, se crió y vive en el vecino barrio Parque



"Y tengo el orgullo de que mi tribuna está al lado de la del Tata", se ufana, en medio de los recuerdos.

Y casi sin preguntarle remata: "Mis cuatro virtudes son: romántica, sentimental, ñubelista y peronista".

"Amelia es un personaje, que se aguantó días en colectivo con un baño para 50, cuando pasamos por el Camino de los Valientes, en Bolivia, en 2006, y no pudimos llegar al partido por la Copa", advierte la profesora de Historia Lucía Salinas, su "biógrafa", como se define.