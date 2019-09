El médico Omar Tabacco, que en el Congreso Argentino de Pediatría seguirá siendo vicepresidente primero de la sociedad ya que asume como presidente en octubre, comentó que trabaja desde hace 15 años en el seno de esta sociedad que alberga a 18 mil socios y cuenta con 44 filiales, divididas en 9 regiones y 5 delegaciones, a lo largo y ancho de la Argentina.

‚ÄąRosario tiene más de mil profesionales asociados.

‚Äą“Contamos con mumerosos comités de las distintas especialidades. Unos 25 grupos de trabajo diferentes que incluyen desde pediatría social hasta subcomisiones como Lactancia Materna que por su relevancia pasará en breve a ser un comité y Derechos del Niño, un área que cada vez cobra mayor protagonismo. Todos esos equipos asesoran a la comisión directiva", explica.

‚ÄąEl congreso se realiza cada dos años. En esta oportunidad “se va a trabajar mucho en prevención, desde todo punto de vista”, menciona Tabacco y agrega que habrá muchísimos temas vinculados a la pediatría general y a todas las especialidades. “Es importantísimo el nivel y la cantidad de información. Hay temas que por ejemplo abordaremos junto a Unicef, con el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, con la Secretaría de Salud de la Nación. La problemática de la adolescencia estará muy presente, porque es básicamente social. En esa etapa de la vida no existe mucha patología biológica sino que sus problemas están vinculados, sobre todo con la sexualidad, con el embarazo no buscado, el aborto, las adicciones, los accidentes. No queremos dejar de revisar ninguno de esos aspectos”, afirma el médico. Hay mesas previstas con invitados extranjeros “donde abordaremos la coordinación entre distintos estamentos preocupados por la salud de los chicos como son las sociedades científicas, las escuelas, los ministerios. Tenemos hasta 14 sesiones simultáneas. El martes se darán los talleres, donde por ejemplo, habrá uno destinado a mejorar la comunicación de los pediatras con los medios de comunicación. Miércoles, jueves y viernes abarcaremos todo Metropolitano más los nueve cines, con conferencias y presentaciones de trabajos”, señala el pediatra para dar cuenta de la magnitud del evento. ‚Äą