El escritor Juan Tonelli afirma que "nadie es tan luminoso"

Juan Tonelli aprovecha buenas historias para exponer distintos aspectos de la vida. Su intención es que podamos reflexionar, cuestionar conductas y revisar mandatos. De eso se trata su nuevo libro: de personas comunes con revelaciones extraordinarias.

"Cada uno de los relatos busca despejar algún aspecto de nuestra vida que por traumático, complejo o doloroso no logramos abordar con calma y sensatez. Pero esos dolores que guardamos pueden condicionarnos, limitar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo sin que nos demos cuenta. Y al no tener conciencia, no nos permiten elegir", aseguró.

Las comparaciones con los otros, la obligación de satisfacer demandas ajenas, la imposibilidad de habitar el presente, el hecho de estar siempre en la urgencia son situaciones que Tonelli recorre en Poder ser, su reciente libro, que presentó en Rosario la semana pasada, en el bar El Cairo.

Tonelli tiene una singular formación que combina la academia, el deporte, el arte y el universo empresarial y político. La alta competencia marcó su vida, siendo campeón nacional de squash y entrenador de la selección argentina ganadora de múltiples medallas panamericanas. Egresó de la carrera de Ciencias Económicas (UBA) y obtuvo la medalla de oro del Instituto Nacional de Formación Política (Ministerio del Interior). Estudió Ciencias de la salud en EEUU, con el equipo del que surgió La Antidieta, el mayor bestseller de nutrición de toda la historia. Tiene una extensa carrera en el mundo empresario y diversas participaciones en el ámbito político. Desde hace 25 años, se ha dedicado a entender la complejidad del alma humana, formándose con filósofos, terapeutas, epistemólogos y líderes espirituales.

—¿Quiénes son los filósofos y maestros espirituales que marcado su vida y que lo impulsaron a escribir este nuevo libro?

—Mi maestro de cabecera es Anthony de Mello, un sacerdote jesuita, hindú, y psicólogo, de New York, que integra conocimientos totalmente distintos. Es lo más liberador que he leído, y mi tema central es la libertad. Así que soy un apasionado de su obra y también admiro su capacidad de síntesis. También me encanta Anselm Grun, un monje benedictino alemán. Terapeutas como Irvin Yalom o nuestro Gabriel Rolón. Filósofos como Alan Watts, psiquiatras como Kubler Ross, Gabor Mate, entre tantos. También escritores que abordaron mucho la problemática del alma humana como Dostoievsky, Faulkner, y también Borges, que me maravilla siempre.

—¿Cuáles son para usted las historias extraordinarias?

—Historias que no entraban en mi cabeza, o mejor dicho, en mis ideas. Solemos pensar que la vida es ser de tal o cual forma, y la vida es lo que es. Las cosas son lo que son, las entiendas o no. La vida nunca entra en nuestras ideas. Siempre desborda. Nos pasamos la vida haciendo enormes esfuerzos por controlarla, intentando que se adecue a nuestras ideas y eso finalmente siempre colapsa porque la vida desborda. Borges decía que la realidad es más extraña que la ficción.

—Entre los temas que aborda a menudo están el amor, la pareja, la fidelidad. ¿Qué piensa de los vínculos afectivos ?

—Del amor pienso que, junto a la muerte, son los dos grandes misterios de la vida. El amor romántico es difícil de comprender. Es ese sentimiento tan puro, tan trascendente, tan conmovedor, pero que en el caso del amor de pareja está atravesado por la sexualidad, y eso lo cambia todo. Es más fácil amar a un hijo, sí, pero el amor de pareja es siempre más incierto, por más que cuando estamos enamorados lo creamos eterno. Por lo general no lo es. El sexo es un gran don de la naturaleza. Es intenso y maravilloso. Y en estos tiempos, aunque nos hacemos los superados, sigue siendo un tema tabú, del que no hablamos con la verdad. Me sorprendo de recibir muchos mails diarios y mensajes privados de Facebook escuchando historias increíbles de amores prohibidos, infidelidades, y nuestra cultura no lo acepta, y así, oculto, es peor. Podemos negar la realidad pero aunque la ignoremos sigue ocurriendo.

—Los amores prohibidos son frecuentes...

—No lo digo yo. Es así. Desde Helena de Troya, o antes, han sido una constante de la historia. El tema es que cuando nos pasa nos sentimos morir porque amenazan todas nuestras precarias certezas y seguridades de tener una familia, un patrimonio. Y de repente nos enteramos de que toda nuestra vida es frágil como un castillo de naipes y eso nos resulta intolerable. A su vez, el nuevo amor nos revitaliza, redescubrimos la vida, pero por otro lado nos carcome la culpa y tenemos miedo por nuestro futuro. Una experiencia intensa y muy frecuente. Si pudiéramos hablar más del tema le haríamos mucho bien a tanta gente que la atraviesa y se siente una desgraciada, que cree que es la única en la historia de la humanidad a la que le pasa. Es un tema que polariza. Muchos lectores se indignan. Creo yo que son aquellos más rígidos, que eligen refugiarse en sus pequeñas y falsas certezas. Después de todo, no elegimos enamorarnos, sino que nos sucede. A lo sumo podemos elegir qué hacer con ese amor. La otra mitad de los lectores (o más) se siente muy conectada. Probablemente porque vivió o está viviendo algún amor prohibido. Y si no, porque tiene la humildad de reconocer que le podría pasar. Igual, mi misión no es mostrar un camino determinado sino aportar perspectivas para que las personas puedan identificarse y vivir mejor.

—¿Qué lo angustia del comportamiento humano?

—La maldad, la crueldad, la indiferencia. Son sentimientos que tenemos todos, y que en algunas personas por sus propias dolorosas historias de vida están muy exacerbados y hacen muchísimo daño. Pero también tener presente que nosotros podemos volvernos seres horribles. Nadie es tan luminoso, ni está a resguardo de derrapar hasta tener conductas espantosas. La vida es dinámica y todo es posible. El gran sociólogo Bauman, sobreviviente del Holocausto, decía que "el drama del Holocausto no es que ocurrió, sino que puede volver a suceder, hoy mismo. Y lo peor aún es que nosotros mismos podemos ser los verdugos de ese horror". Me pareció genial esa reflexión porque nosotros estamos convencidos de que somos buenos... Y no lo somos tanto, o podemos dejar de serlo. Habrá habido muchos buenos generales alemanes que nunca se imaginaron ser engranajes de semejantes atrocidades, y sin embargo lo fueron. En mi libro cuento una historia de un político que habiendo sido seminarista se transforma en un ser monstruoso. Y él explica que la vida se le fue jugando en pequeñas decisiones. Que nunca se le presentó claramente el bien y el mal. Eso es fácil de elegir. Pero con pequeñas e infinitas microdecisiones que fueron sucediendo, fue haciendo que su vida se convierta en un infierno, y él en un demonio. Así que siempre hay que estar atentos, ni la certeza de ser buenos nos es concedida en esta vida.

—Usted se considera un observador de las historias humanas. ¿Qué ve?

—Todo. Me maravilla la existencia humana. El hecho de que la realidad supere a la ficción es fascinante. Que podamos ser seres tan elevados y tan primitivos a la vez. Que todo sea cambiante e incierto. Y también siento como vocación tratar de poner en la superficie aquellos temas que están en sombra, pese a que son vividos por casi todos los seres humanos. Es el caso de los amores prohibidos, del sexo. Siento que cuando podemos poner luz y verdad en los problemas vivimos mucho mejor y dejamos de sentirnos tan solos.