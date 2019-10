El caso de Marta

“Mi problema de audición es hereditario. Comencé muy joven con complicaciones, la primera operación la tuve a los 19 años. Pero si bien podía volver a escuchar, volvía pronto a perder esa posibilidad. Me daban corticoides para intentar mejorar la situación, pero con muchos efectos secundarios...”, relata Marta Castiglione, una persona mayor que convivió durante años con los audífonos.

Después de muchas idas y venidas, y angustiada por la situación, a Marta le mencionaron la posibilidad del implante coclear, algo que muchos pensaban que no era la solución, dada su edad. “Estuve un año y medio esperando que la obra social me lo apruebe”, comenta. Con 66 años, finalmente llegó a la cirugía. “Mi recuperación está en proceso, pero la gente de mi entorno me señalan que ya estoy más atenta, más integrada y yo recuperé los sonidos, puedo escuchar una canilla abierta, un timbre ”, destaca. El trabajo con las fonoaudiólogas también es fundamental, agrega Marta.