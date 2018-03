Desafíos en los portales digitales

Aunque la agresión en las redes es generalizada, las mujeres se llevan la peor parte



Los portales digitales de noticias son dinámicos y modifican a menudo sus prioridades, su estética, la organización de la home de apertura de acuerdo a las necesidades informativas, y por supuesto teniendo en cuenta los intereses de la audiencia a la que se observa todo el tiempo por cómo navega el sitio y por sus clics.

El surgimiento de Ni una menos produjo una revolución en las calles pero también en las redes con mujeres que tomaron impulso e invadieron los perfiles de whatsapp y facebook con el recordado dibujo de Romina Lerda que mostraba el rostro de una mujer y el corazón en la mano. Una movida que se hizo sentir hasta encontrar lugar en la agenda y el lenguaje de los medios.

Ni una menos presionó, se hizo escuchar, y cambió la perspectiva desde donde se escribían las noticias, con cambios conceptuales profundos que hacen surgir con fuerza términos como femicidio e interpelan y dejan en un pasado anacrónico la denominación de crimen pasional y argumentos de justificación como "la mató porque tuvo un arrebato" o "un ataque de celos".

Otra cuestión que va en el mismo sentido se da en los títulos que captan la atención de quienes leen donde ahora se evita reproducir agresiones contra las mujeres. En el caso de que la noticia aparezca se intenta que sea acompañada por una denuncia o condena social.

Otro desafío no menos importante es el de encontrar denominaciones, para por ejemplo, la pareja o esposo de una presidenta (¿sería algo así como el Primer Hombre en lugar de la Primera Dama?).

Hay situaciones como la de mencionar en forma habitual a "la mujer del gobernador" pero nunca se dice "el hombre de la intendenta". Todas cuestiones a repensar.

De a poco, a fuerza de empuje y conciencia colectiva, la defensa del género fue ganando espacio destacado y más clics en las noticias que reivindican los derechos de las mujeres, como también las denuncias contra artistas, políticos y deportistas que maltratan, denigran, acosan, golpean a mujeres.

Al mismo ritmo acelerado pero en sentido contrario "bajaron" bastante las posiciones en los portales de las notas que sólo exponen a las mujeres por sus atributos físicos, desnudos y topless.

Y si bien las mujeres que así lo elijan están en todo su derecho de mostrarse con poca ropa, es claro que la mayoría de esos clics pertenecen a usuarios masculinos que explicitan en los comentarios con tinte machista su mirada cosificante de la mujer.

En la columna del "debe" queda decir que estos artículos, aunque están más escondidos, siguen siendo parte del show mediático y los contenidos con imágenes hot permanecen entre los más leídos y más vistos.

Otro párrafo merece el ensañamiento que se visualiza en los mensajes que los lectores escriben en las notas protagonizadas por funcionarios con altas responsabilidades políticas. Si bien la agresión es generalizada, se observa particular hostigamiento cuando las criticadas son mujeres a las que se denosta por su aspecto físico, y se las trata de gordas, feas, viejas, putas, yeguas, algo que no sucede cuando los apuntados son hombres.

Queda mucho por aprender sobre la paridad pero lo que es incontrastable es que las mujeres "miden" cada vez mejor en la vida real, y también en la digital.





