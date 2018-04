Derechos maternos que todos olvidan

—¿Volverías a ser madre (a tener otro hijo)? Y aunque suene un poco fuerte y hasta desubicado: ¿se te ocurrió pensar cómo serías como abuela?

—No tengo intención de tener otro hijo ahora mismo, pero tampoco sería una cosa horrible ni tremenda. No, no me pensé como abuela, aún uso pantalones de cuero y estoy muy ocupada viendo cómo logro que las abuelas de mis hijas las cuiden más noches así tengo más posibilidades de ponerme el bendito pantalón.



Dos casamientos, un mismo marido



La historia de amor de Betina Suárez es bastante particular. Lo cuenta ella en su libro: se casó con su novio de la secundaria cuando tenía 26 años y diez años después se volvió a casar con el mismo hombre.

"Cuando me casé por segunda vez fue con una decisión mucho más profunda, con una fiesta más relajada", comenta. "Es difícil describir la relación que tenemos , porque del cóctel entre la honestidad brutal, el humor bastante oscuro y mi animadversión por lo cursi resulta, como mínimo, un relato un poco extraño", señala.

Admite que con su pareja se han distanciado pero no han tenido grandes peleas ni malos tratos. Betina dedica varios capítulos a hablar del amor de a dos, pero también de quienes resuelven la vida solos o solas y la pasan más que bien.

—Me parece que postergamos porque hay momentos del hijo (que de repente es más importante que uno mismo) en los que una tiene el deseo profundo de estar siendo madre en ese momento, muy presente, y porque esos momentos pasan veloces (no lo dijo nadie nunca pero los chicos crecen rápido) y las cosas indelegables y postergables son las cosas que tienen que ver con el placer. Claro que también puede ser que tengas que postergar algún deseo, algún afán, algún plan, por necesidad. Porque tenés que laburar en algo que no te gusta para pagar el gas, ponele. Pero volvamos a lo inherente a la maternidad. El abandono es cuando ponés a tus hijos como una excusa para seguir apoltronada en tus pretextos. No quisiera que mis hijas crean que cuando las tuve se me acabó la vida. No quiero que lleven el peso de mis frustraciones, es mucho y es injusto. Son lo más importante de mi universo, pero no son lo único. Si la maternidad es lo mejor que me pasó en la vida, no está bueno que la use como excusa.