Cómo funcionan las consejerías

Convencida. Andrea Uboldi dice que no es posible pensar en instituciones objetoras de conciencia.

Rosario tuvo la experiencia piloto de aplicación del protocolo de interrupción voluntaria del embarazo. La ministra de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, afirmó que "se intenta lograr una integración, tanto en esta circunstancia como en otras vinculada con la salud mental o en abordajes problemáticos. Porque la salud no es solo el malestar o bienestar físico".

"Al estar involucradas cuestiones estructurales, situaciones de salud mental y de la vida cotidiana y orgánica, uno apela a buscar equipos interdisciplinarios que den la mejor opción. A veces en las grandes ciudades esos equipos existen: está el médico generalista, un tocoginecólogo, una trabajadora social, un psicólogo. Pero en otros lugares no se cuenta con ello. La posibilidad de una consejería es encontrar una puerta de entrada, con personas amigables, que tienen un entrenamiento y una predisposición a la capacidad de escucha. Apostamos a bir las puertas, no ser prejuiciosos, respetar la confidencialidad y ofrecer la información adecuada sin cuestionar o juzgar a la persona", señaló.

Ante la consulta de si el debate social en torno al aborto legal exigió alguna readecuación presupuestaria del Ministerio de Salud provincial hacia los programas de salud sexual y reproductiva la funcionaria dijo no. "Dentro de los objetivos de salud sexual y reproducción responsable están incluidos que uno trabaje sobre salud sexual integral, sobre el tema de anticonceptivos: cuáles, cómo y para quién. En esto hemos avanzado en pensar algunos métodos anticonceptivos como el implante subdérmico para prevenir el embarazo adolescente. Allí por ejemplo se realiza esa justificación del gasto porque es para atender a una política que logró bajar los embarazos en esa edad. En el caso de la ILE adquirimos misoprostol anteriormente. Pero además, hace poco se planteó la producción pública en Santa Fe de misoprostol para contar con este insumo, no porque específicamente pensemos que es lo único que haya que producir. También producimos metadonoa y morfina porque pensamos que el dolor en la gente también es parte de la integralidad, como pensamos que la amoxicilina, la cefalexina o el paracetamol y el ibuprofeno como producción pública son líneas de trabajo. Creo que cuando uno define políticas públicas en salud lo que se trata es de garantizar los equipos, la capacitación, los accesos, pero también los insumos. Porque de lo contrario, es una garantía de derechos que no se ejecuta. Es clave garantizar el acceso pero también la continuidad de un insumo, un control de precios y pensar a los medicamentos como un bien social".