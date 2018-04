Ciencia y aventuras en una experiencia inolvidable

Representando a la provincia de Santa Fe, Gastón Francois fue parte de los 39 jóvenes de Argentina, Chile y Uruguay que se reunieron en la Reserva Biológica Huilo Huilo, ubicada al sur de Chile, para participar en la séptima versión de Campamento Científico Bayer Kimlu. Esta iniciativa, a la cual postularon más de 500 jóvenes de los tres países, busca formar a la próxima generación de jóvenes líderes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de Latinoamérica.

Durante los diez días que duró el campamento, los estudiantes potenciaron sus habilidades científicas con diversas actividades de trabajo en equipo, como talleres, investigaciones al aire libre, trekkings científicos y charlas de expertos, todo, en un ambiente de alta exigencia para desarrollar las herramientas necesarias para su futuro desarrollo profesional y personal.

"Desde siempre me atrajo la ciencia. Lo que más me gustó del campamento fue estar en contacto con adolescentes que piensan igual que yo y que les gusta lo mismo. Sentir la ciencia con tus propias manos y no aprenderla en un pizarrón estuvo buenísimo", dijo Gastón.

Los argentinos que participaron del campamento, además de Gastón, fueron: Eduardo Pavez (Maipú, Buenos Aires), Dylan Fridman (Caba), Ezequiel Cribioli (San Martín, Buenos Aires), Facundo Molina (Puerto Iguazú, Misiones), Carolina Denise Stuckner (Beccar, Buenos Aires), Estefanía Pérez (Roque Pérez, Buenos Aires), Giovanela Gizzi (Chajarí, Entre Ríos), Juan Fermín Llorente (General Roca, Río Negro) y Julia Horowitz (Caba).

La actividad, organizada por Bayer y la Fundación Ciencia Joven, se realiza todos los años y se ha convertido en una tradición para aquellos estudiantes que quieren seguir el camino de las ciencias. La mayoría de los participantes —que pasan por un proceso de postulación y selección— han destacado por sus trabajos y su participación en iniciativas científicas nacionales e internacionales.

"Fue todo un éxito. Jóvenes de Argentina, Chile y Uruguay compartieron experiencias para profundizar aún más en sus intereses científicos. Para Bayer es muy importante compartir con los jóvenes y escuchar sus ideas, para que aprovechen la ciencia y la pongan al servicio de las personas y los desafíos del futuro", recalcó Camila Reid, gerente de Comunicaciones Corporativas de Bayer Chile.

"Al observar la transformación que vivieron estos jóvenes durante diez días, como fundación, podemos sentir que se cumplieron nuestros objetivos. Todos los participantes respondieron de la mejor forma a las exigencias y desafíos del campamento. Estamos muy contentos con los resultados, tanto en su crecimiento personal como académico", dijo Eduardo Guzmán, director ejecutivo de Fundación Ciencia Joven.

La iniciativa ya ha inspirado a más de 240 jóvenes "ex campers"con intereses científicos que hoy forman parte de la Red Kimlu, a la cual se sumarán ahora los estudiantes que participaron este año.