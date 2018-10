Campaña en Rosario para la detección de la psoriasis

El Centenario realizará exámenes médicos sin turno a todas las personas que sospechen que pueden tener esta enfermedad, que se caracteriza por la presencia de manchas rojas en la piel cubiertas por escamas.

Para detectar y tratar mejor la psoriasis, el Hospital Centenario de Rosario se sumó a una campaña nacional. Por eso, el 29 de octubre y el 5 de noviembre, de 8 a 10, en el consultorio externo número 18, se realizarán detecciones gratuitas con especialistas y sin turnos previos.

La psoriasis es una condición inflamatoria, crónica y no contagiosa que impacta enormemente en la calidad de vida. Se caracteriza por manchas rojas cubiertas de escamas blancas. Hay muchas personas que tiene psoriasis pero no lo saben y otras que han dejado los tratamientos por no ver los resultados esperados, aunque ahora, hay más y mejores opciones para controlarla.

La iniciativa de la detección en Rosario y otros puntos del país es de Sociedad Argentina de Dermatología a través del Grupo Argentino de Psoriasis.

Se da en el marco del Día Mundial de la Psoriasis, que se conmemora cada 29 de octubre y es una oportunidad para continuar concientizando sobre esta enfermedad crónica, inflamatoria, autoinmune, no contagiosa y sistémica, cuya principal manifestación se da en la piel.

La psoriasis aparece sobre todo en manos, codos, rodillas, pies, tronco, cuello y cuero cabelludo y afecta a alrededor de 1 millón de argentinos. "Hoy sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica con un componente genético muy importante donde el estrés, las infecciones o algunas enfermedades pueden actuar como factor desencadenante o agravante", explicó Ramón Fernández Bussy, médico dermatólogo, jefe de servicio de Dermatología del Hospital Centenario.

"Los dos grandes problemas que se nos presentan como comunidad respecto de la psoriasis son el subdiagnóstico y el subtratamiento. El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado en tiempo y forma disminuyen las complicaciones y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Para que esto sea posible el primer paso es que las personas que consideren que padecen esta enfermedad y acudan a la consulta", señaló Alberto Lavieri, médico dermatólogo, coordinador del Grupo Argentino de Psoriasis.

Más allá de todas las comorbilidades y condiciones asociadas (artritis psoriásica, obesidad y enfermedad cardiovascular, entre otras) múltiples estudios han demostrado que vivir con una psoriasis mal controlada afecta enormemente la calidad de vida, impactando en todos los ámbitos: el laboral, el social, el familiar, el de pareja y el íntimo. Además, esta enfermedad incrementa significativamente el riesgo de sufrir depresión.

"De acuerdo con las diversas presentaciones clínicas que tiene esta enfermedad, puede producir un impacto elevado en la calidad de vida. Las estadísticas mundiales demuestran que esta afectación en el modo de vida supera al 30 por ciento de los que padecen psoriasis. ¿Dónde se ve reflejado esto? En la incomodidad social y afectación estética", agregó Fernández Bussy.

Verse en necesidad de exponer ante otras personas las propias lesiones en la piel genera en muchos casos vergüenza, lo que puede desencadenar cuadros de ansiedad, aislamiento y otros trastornos psicológicos. Como si esto fuera poco son lesiones que pican y que duelen, tanto de día, mientras uno trabaja, estudia, maneja, hace las compras o cocina, como de noche, cuando se debería disfrutar de un descanso reparador.

Gustavo Piccirilli, coordinador del Departamento de Psoriasis del Hospital Centenario de Rosario y docente de la Cátedra de Dermatología de la Universidad Nacional de Rosario puntualizó que "en verano, a muchas personas con psoriasis les cuesta ir a piletas públicas, balnearios o realizar otras actividades adonde tengan que mostrar su cuerpo con escasa ropa. En gran medida, esta enfermedad afecta su vida social y sexual. Por ello, en ocasiones pueden llegar a desarrollar inclusive algunas formas de fobias sociales".

"Las campañas de detección y concientización son instancias que siempre contribuyen a poner sobre la mesa el tema, llamar la atención de la comunidad e invitarla a que tome medidas para hacer algo por su salud y vivir mejor", enfatizó Lavieri. Aunque es muy visible, por su manifestación en la piel, llamativamente en algunos casos el diagnóstico continúa siendo un desafío y la mayoría de los pacientes debe ver a más de un profesional hasta arribar al diagnóstico preciso.

Si además de la piel, la psoriasis afecta las articulaciones, el cuadro se agrava aún más. "Hoy debemos concientizar a la población de que esta enfermedad es tratada por el dermatólogo y si tiene compromiso articular (artritis psoriásica) debe ser abordada conjuntamente con un reumatólogo. Gracias a años de investigación, en la actualidad existen tratamientos con los que podemos ver cómo nuestros pacientes pueden volver a tener vida normal y recuperar su calidad de vida de manera notable", agregó Mario Squeff, del Hospital Centenario de Rosario y docente de la cátedra de Dermatología de la UNR.