Breves de Más

Constelaciones familiares





El 30 de marzo de 16 a 20 en el Espacio Abre se presenta Sara Levita, licenciada en psicología de la UBA y consteladora familiar de amplia experiencia en la Argentina y en el exterior. Para mayores informes comunicarse al 1166127044. La entrada es arancelada.





Sobre el HPV y sus consecuencias





El Virus Papiloma Humano (VPH) puede producir cáncer de cuello uterino, vaginal, anal, de pene, de cabeza y cuello entre otros. En el mundo se diagnostica un cáncer cervicouterino relacionado con el VPH por minuto, 8 de cada 10 personas lo contraerán en algún momento de sus vidas. Estos son algunos de los mensajes clave en torno a los cuales gira la campaña de concientización sobre la prevención de la infección por VPH, llamada "No miremos para otro lado", que fue lanzada por doce destacadas instituciones médicas y científicas argentinas,en el marco del "Día Internacional de Conciencia del Virus Papiloma Humano", que se celebró el 4 de marzo, y el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino que se celebrará el próximo 26 de este mes. La campaña apunta a superar la falta de atención en torno a esta problemática y a difundir sus medidas de prevención. En la Argentina, la vacunación contra el VPH es obligatoria y gratuita para las mujeres y varones de 11 años; sin embargo, estadísticas muestran que las tasas de vacunación no son tan altas como deberían ser. "El virus de VPH nos puede afectar a todos, sus consecuencias pueden ser graves y presentarse, a veces, mucho tiempo después del momento de la infección. Contamos con vacunas muy efectivas y seguras para prevenir el VPH, no perdamos la oportunidad de prevenirnos, sobre todo durante la adolescencia", comenta el doctor Pablo Bonvehí, jefe de Infectología del Cemic y coordinador de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). Tomar conciencia sobre la existencia del virus y como prevenir su aparición y transmisión es fundamental para hombres y mujeres.