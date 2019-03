Atención a la salud de los riñones

Durante la semana pasada se conmemoró el Día Mundial del Riñon. Este año el lema fue: "Salud renal para todos en todos lados". Por eso, los médicos hicieron un llamado especial para que exista una cobertura de salud universal para la prevención y el tratamiento temprano de la enfermedad renal, que muchas veces pasa desapercibida.

Marcelo Puddú, médico nefrólogo y gerente de operaciones médicas de Fresenius Medical Care Argentina señaló que "el objetivo final de una política de cobertura universal de salud es promover y garantizar un acceso universal, sostenible y equitativo a la atención médica esencial de alta calidad, protegiendo a las personas del empobrecimiento de la salud y mejorando la equidad en la salud en todos los grupos socioeconómicos".

En este contexto es fundamental que se tomen medidas concretas de concientización para mejorar el cuidado de los riñones, que muchas veces se enferman sin dar síntomas claros por lo que los diagnósticos llegan tarde. Algunas acciones indispensables son:

• Fomentar y adoptar estilos de vida saludables. Se pueden prevenir, retrasar o mantener bajo control muchos tipos de enfermedades renales cuando se implementan medidas de prevención adecuadas como una buena alimentación, comer sin sal, controlarse la presión arterial, saber si se tiene o no diabetes.

• Hacer que la detección de enfermedades renales sea una intervención de atención médica primaria, incluido el acceso a herramientas de identificación, como análisis de orina y sangre. También la detección de individuos de alto riesgo, el diagnóstico y tratamiento temprano son costo efectivo.

• Asegurar que los pacientes renales reciban los servicios de salud básicos que necesitan para retrasar la progresión de la enfermedad sin sufrir dificultades financieras.

• Romper las barreras socioeconómicas y ampliar el acceso a servicios integrales para satisfacer las necesidades de la población es esencial para garantizar un cuidado renal equitativo y aumentar la calidad.

"Si bien las políticas nacionales para las enfermedades no transmisibles están presentes en muchos países, faltan aquellas específicas dirigidas a la detección, prevención y tratamiento de las enfermedades renales. Más de la mitad (53 por ciento) de los países que cuentan con una política general para frenar las enfermedades no transmisibles no tienen estrategias para mejorar la atención de las personas con enfermedad renal crónica", dijo el especialista.

Desarrollar programas que incluyan la detección precoz y prevención de la enfermedad renal crónica, generar un abordaje integral de la enfermedad renal en todas sus etapas, lograr la accesibilidad a la diálisis y trasplante en forma equilibrada, deben ser los puntos críticos a tener en cuenta para los sistemas de salud.

En la Argentina el número de personas bajo tratamiento sustitutivo renal alcanza a 40.899 pacientes, 69,8 por ciento con modalidad de diálisis y 30,2 por ciento trasplantados. La todavía escasa donación de órganos es la principal barrera en muchos países, para alcanzar el tratamiento de trasplante renal, que es la mejor opción cuando el deterioro ya es irreversible.