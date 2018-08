A los senadores de la Nación

"Los senadores deben entender que es una necesidad y un problema de salud pública", dijo Andrea Uboldi. "Me parece que es hora de alejarse de lo que «yo pienso». Esto es una necesidad y un problema de salud pública. Siempre habrá gente que tenga situaciones complejas, a veces hay posibilidades de elegir o tomar caminos diferentes cuando hay muchas opciones. Pero cuando alguien está solo, con un contexto social y cultural complejo, necesita un Estado que acompañe". En el caso de los abortos no punibles "nuestro rol como Estado es acompañar la decisión de las mujeres". Y agregó: "Esto claramente no se trata del aborto en sí, sino de acompañarlas con una información adecuada, en ámbitos de atención adecuada sea que prosigan o no con el embarazo. En todos los casos vamos a acompañar a la mujer para que tome la mejor decisión y reciba la atención que merece. Pero eso necesita un Estado garante".