Mario Pergolini criticó el debate presidencial: "Vimos una puesta en escena"

Fiel a su estilo, el condutor televisivo realizó una crítica fuerte a la forma cómo se llevó a cabo el cara a cara entre los postulantes a la primera magistratura del país y también a cómo sus protagonistas lo llevaron adelante . “A mí me parece que vimos el debate del deber ser” , aseguró contundente el creador de Vorterix, y dejó en claro que lo que se vio en televisión no le pareció entretenido ni relevante .

Con respecto a las expectativas que había respecto de cómo reaccionaría el candidato de La Libertad Avanza. Pergolini dijo: “(Vimos a) Milei diciendo ‘yo no estoy tan loco’. Rivotril, Alplax, lo que haya tomado, no importa. Milei no se comportó como un loco, que era lo que todos queríamos ver. Estuvimos toda la semana apostando a ver quién lo hacía saltar, decíamos que le iban a nombrar a los perros. Parecía fácil pero no fue tan sencillo".

“Cuando uno se fija las palabras que se han utilizado, como ellos no hablaron del tema, la gente tampoco habló de corrupción, no hablo sobre educación, ni sobre derechos humanos”, analizó con respecto a los discursos minuciosamente estudiados que pronunciaron lo candidatos, y se mostró sorprendido por la atención que generó el debate, que logró picos de 47 puntos de rating, una medición extraordinaria para la televisión actual.

Mientras se llevó adelante el debate se encendió la controversia en las redes sociales, donde todos, inclusive los famosos, dieron su opinión, ensayaron análisis y lanzaron chicanas sobre los que dijeron los candidatos presidenciales. Una de las posturas más criticadas en X, la red social antes conocida como X, fue la posición de Milei sobre la represión durante la última dictadura militar y el número de desaparecidos.

También hubo dardos cruzados sobre lo que dijeron Massa, sobre la inflación; Bullrich, sobre las fuerzas de seguridad; Schiaretti, sobre su apoyo a Carlos Menem, y Berman, sobre cuál debe ser el rumbo del país. Hubo críticas para todas y todos, lo usual en la red social de Elon Musk que es donde, cuando hay un tema de interés público, se convierte en la caja de resonancia de lo que se dice y genera polémica.