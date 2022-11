Mariela Sánchez Avila: "Lucharé pase lo que pase"

Los retos son su fuerte, como también para su familia, por eso las palabras resiliencia y lucha suenan con frecuencia en su historia.

El martial arts system es un arte marcial que prepara a la persona para la defensa ante el ataque de dos o más agresores, “preparamos campeones de la vida”, dice Mariela, ufanándose de lo que hace.

“Es un nuevo arte marcial que enseña a defendernos cuando nos quieren atacar dos o más personas. Ahora ya es muy raro que alguien te venga a robar o a pegar solo. El Gran Master César Ozuna (9º Dan) trajo el taekwondo TA a Latinoamérica en 1983, pero como la idea que el tenía se desvirtuó, en 2020 se abre solo con los instructores que lo quisieron seguir para crear una familia dentro de las artes marciales. Ahí nace el martial arts system”, contó Mariela en relación a la disciplina que practica.

Luego aclaró: “Yo viví esa contención cuando me diagnosticaron la enfermedad. Tenemos un grupo de instructores con los que nos vemos y entrenamos por zoom o viajamos y no hubo una semana que pasara sin que recibiera videos con mensaje de apoyo, me pedían que tuviera fuerza porque esto iba a pasar y que nos íbamos a encontrar en Paraguay, que fue donde se realizó el último torneo y salí campeona”, relató la atleta.

Mariela arrancó con las artes marciales a los 13 años. Siempre se inclinó por el taekwondo, pero además practicó kung fu, kick boxing y también boxeo. Cuando el Gran Master se va del taekwondo, decidió seguirlo y en julio de 2021, en plena pandemia, abrió una academia de martial arts system en calle Urquiza entre Lavalle y Alsina, en el corazón del barrio Luis Agote.

“Dábamos clases por zoom porque no podía haber alumnos adentro. Tiramos volantes puerta a puerta, porque no había nadie en la calle, y la gente se fue sumando. En ese momento todo era felicidad. Era nuestro mejor momento. Unos meses después, el 21 de octubre de 2021, me diagnosticaron la enfermedad. Yo venía haciendo un tratamiento porque me decían que tenía anemia, pero un día me sentí tan mal que le pedí a mi papá que me lleve a la guardia del Centenario. Era como que me estaba apagando. Me acuerdo que ese día estaban de paro, pero cuando les dije mis síntomas me ingresaron. Estuve dos días internada, me hacen una biopsia y la ginecóloga me dijo que no iba a esperar un mes (que es que habitualmente se demora en conocer los resultados) para decirme que tenía cáncer, porque estaba muy avanzado. Me explicó que me lo dijo en ese momento porque necesitaba que yo comiera lo mejor y más sano posible para poder aguantar el tratamiento, que iba a ser largo y difícil. Todo lo que podíamos hacer, lo íbamos a hacer”, relató Mariela de la manera más cruda.

“Me acuerdo que mi papá me estaba esperando al final del pasillo, porque como era época de pandemia no había mucho tránsito de gente, y cuando se lo conté me abrazó y me dijo que íbamos a salir de esto. Fue un golpe fuerte”, prosiguió.

¿Qué pensaste cuando te dijeron lo que tenías?

Cuando recibís una noticia así parece que el mundo se desploma, y lo primero que te preguntás es ¿por qué a mí? Para colmo no se sabía si el tratamiento iba a resultar o no, debido a que el tumor era bastante grande y no era operable. Los controles ginecológicos yo me los había hecho y nunca vieron nada... se ve que era algo que me tenía que pasar.

No te noto enojada con el tema como le puede ocurrir a cualquiera

En la vida las cosas pasan y está en uno cómo se las toma, qué actitud le pone. Hice los tratamientos y por más que no me podía levantar, que no podía caminar, yo siempre me dije “si puedo”. Fijate que el lema de martial arts system es “lucharé pase lo que pase” así que aunque el mundo se esté cayendo, voy a seguir adelante.

¿Cuándo arrancó el tratamiento?

En enero de 2022, pero como mi cuerpo no toleraba los rayos tuve que ir cortando y lo que en principio era para un mes me llevó hasta mitad de marzo. También hice braquiterapia, el tumor se achicó un montón e increíblemente los nódulos en los pulmones también.

¿Y cómo sigue?

Me dijeron que no tengo cura pero que tengo que ir haciendo tratamientos a medida de que los tumores vayan creciendo: Crecen, se hace el tratamiento, se achica, descanso; y así sucesivamente. El tema es soportar esos tratamientos porque hay algunos que son muy fuertes. Ahora estoy en descanso hasta diciembre que me vuelven hacer todos los estudios. Este diagnóstico me dio un plus para intentar... Quería estar en el torneo en Paraguay.

IMG-20221024-WA0033.jpg Mariela (a la derecha) le diagnosticaron cáncer primario de útero con metástasis en uno de sus pulmones. Quiere participar del Mundial de Las Vegas en 2024.

Es como que el torneo se transformó en “el gran objetivo”

Cuando estaba en tratamiento no caminaba y usaba pañales, pero de a poco fui progresando y logré volver a entrenar y ver a mis alumnos. Motivada por el torneo, pude practicar casi todo agosto y septiembre. El torneo de Paraguay fue una meta, “un sueño” que superó todas mis expectativas. Con todo lo que tuve que afrontar, ya estar ahí fue algo increíble.

Fuiste con tu familia. Deportivamente ¿Cómo les fue?

Mi hijo Leonel tiene 17 años y salió campeón internacional de fórmula creativa arma y sub campeón de fórmula tradicional. Mi hija Isabella, de 5 años, es tri campeona internacional en fórmula, combat weepons y armas; y mi esposo, Lucas Giusti, campeón internacional en combat weapons y sub campeón internacional sparring. Los cuatro clasificamos al Mundial de Las Vegas 2024. Somos una familia de artistas marciales.

¿Cuál es tu meta?

Sin dudas el Mundial de Las Vegas 2024. Aunque no sé cómo estaré, ya estoy entrenando y espero conseguir ayuda para poder viajar. Si la salud me acompaña yo quiero estar en Las Vegas, no me quiero ir sin ser campeón del mundo. Se que puedo ganar.

Resiliencia: Capacidad de adaptación deun ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. ¿Alguien duda de que Mariela va a lograr el objetivo?