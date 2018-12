Manejó ebrio, lo descubrió alcoholemia y su mujer estalló de furia

Un video que muestra a una mujer enojada porque su marido manejó alcoholizado y fue sorprendido por un control de alcoholemia se viralizó en las redes sociales. El éxito de las imágenes residió en que las quejas de la esposa del conductor ebrio no fueron dirigidas a los agentes de tránsito sino a su marido por haber cometido semejante imprudencia.

"Me hubiera dejado manejar a mí el pelotudo este", dispara la mujer a gritos, al tiempo que reconoce que el hombre había tomado bebidas alcohólicas durante el brindis de la Nochebuena. Pero eso no es todo, descontrolada, hace una confesión que lo complica más. "Encima es colectivero, debería saber que no tiene que tomar", admite la mujer.

El conductor ebrio, que no aparece en el video, fue detenido por un control de alcoholemia de rutina en la provincia de Buenos Aires. El coche le fue retenido y tuvo que ir a su casa en un taxi. "Encima tengo todas estas cosas, hasta el Vitel Toné de la madre se quiso traer, y nos tenemos que ir caminando", remató la mujer.

Mujer en llamas