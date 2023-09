Macri desestimó un balotaje entre Massa y Milei

El ex presidente aseguró que Juntos por el Cambio ganará las elecciones y que Bullrich será la encargada de ordenar las cuentas

El ex presidente Mauricio Macri desestimó la posibilidad de un balotaje entre el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y el libertario Javier Milei y aseguró que Juntos por el Cambio (JxC) ganará las elecciones. Según sostuvo, "no existe la posibilidad de que suceda" una segunda vuelta entre el oficialismo y los libertarios.