Los Pumas se despidieron de Japón con una victoria por 47 a 17 ante Estados Unidos. El partido, cargado de emociones, le valió al seleccionado argentino la clasificación al Mundial de Francia 2023. Fue un encuentro emotivo, más que nada, porque marcó la despedida del santiagueño Juan Manuel Leguizamón.

El equipo que tuvo un paso accidentado por la máxima competencia mundial de rugby logró una victoria que, aunque no lo redime de los errores cometidos en los partidos anteriores, abre un compás de esperanza. Tuvo un buen desempeño, marcó siete tries y logró un triunfo abultados sobre un rival, a todas luces, débil.

Los Pumas se quedaron afuera del Mundial y fue una gran decepción. La derrota contra Francia en el debut minó las posibilidades de la selección nacional de seguir en la competencia. Pero eso no fue lo más preocupante, el equipo nunca consiguió el funcionamiento colectivo que se esperaba.

Embed

Los primeros 15 minutos ante Estados Unidos fueron más de lo mismo. Porque Los Pumas fueron un equipo sin ideas que no podía vulnerar la defensa adversaria. Pero después, por puro amor propio, llegaron los tries y, pese a que el desconcierto y los errores no cesaron, el seleccionado mostró su superioridad y logró la victoria.

Al final llegó la emoción. Con el resultado puesto, Leguizamón sólo en el ingoal, ya sin el casco celeste y blanco que lo identificó en el seleccionado, y frente a su familia y amigos que llegaron para apoyarlo le dijo adiós al rugby. Lo hizo, como en toda su carrera, con la frente bien alta, pese a que en Japón no pudo brillar, como esperaba.