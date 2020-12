Lifschitz: "Esperamos que el 2021 sea mejor y que la economía se recupere"

En ese marco, señaló la necesidad de “una fuerte presencia del Estado. Tiene que estar más activo que nunca, con iniciativas, con políticas, con acciones, con recursos, con obras públicas, grandes pero también pequeñas porque son las que mejoran los barrios en las grandes ciudades y los pueblos del interior, y le dan trabajo a la gente”.

Lifschitz también puso el acento en la importancia de “poner en marcha la educación después de perder un año entero. No vemos en el gobierno provincial una política, una decisión para poder arrancar el año que viene en febrero, con las escuelas en buenas condiciones, los docentes preparados, las tecnologías necesarias. Ya no va a ser igual que antes, habrá que desdoblar cursos y eso implica una logística que no estamos viendo”.

Durante la visita a Villa Constitución, el ex gobernador recorrió Gentec, una empresa importante de la región que emplea a 150 personas, fundada en 1996, que se especializa en el diseño, desarrollo y fabricación de productos mecánicos, eléctricos y electrónicos para maquinaria agrícola.

Por último, en su calidad de presidente de La Usina Social, Lifschitz también firmó un convenio con el Centro de Estudios y Participación Social para llevar adelante iniciativas en forma conjunta.