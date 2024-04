Leda Bergonzi confirmó para abril una sola fecha en la ex Rural

Leda Bergonzi , la mujer a la que se le atribuyen poderes de sanación, confirmó que en abril habrá una sola fecha de las reuniones espirituales en el predio de la ex Sociedad Rural del Parque Independencia, en bulevar Oroño al 2300. El encuentro será el próximo martes 23 y fue anunciado por el grupo Soplo de Dios Viviente como "única fecha" del cronograma de abril.

Las reuniones de Leda vuelven a la ex Rural desde el martes próximo

La primera opción fue regresar a la ex Rural, donde se hizo durante 2023 con gran afluencia de gente. Pero, según contaron desde la organización, la municipalidad les dijo en primera instancia que no podía realizarse allí porque hay alojado personal de Gendarmería. Pero las gestiones continuaron y finalmente este mismo lunes la organización Soplo de Dios Viviente afirmó que los encuentros espirituales regresaban al predio de bulevar Oroño y 27 de Febrero.

Detallaron además que el cronograma del próximo encuentro empezará a las 8, con la apertura de portones, continuará a las 12 con la santa misa y luego está previsto desarrollar la prédica, la oración cantada a cargo de Leda, la bendición general y finalmente la bendición individual.

Leda Bergonzi, a quien se le atribuyen poderes sanadores y cuya popularidad trascendió las fronteras de la ciudad e incluso del país, mantenía encuentros con sus seguidores todos los martes en la Iglesia Catedral, pero después se vio obligada a mudar brevemente a un espacio en Pichincha sus encuentros de "adoración eucarística y bendición" —como los llaman— en el predio del parque Independencia, donde en el último tiempo convocaba ya no todos los martes sino cada quince días.

El fenómeno se trasladó al salón Metropolitano del Shopping Alto Rosario. También lideró reuniones espirituales en Chile, donde hizo algunas polémicas declaraciones sobre el origen del cáncer que fueron refutadas por expertos.

Y el pasado viernes 29 de marzo presentó el musical "Resurrection" en el teatro El Círculo, acompañada por Anabella Carnevali y Román Coccalotto, el Coro Ópera Studio Rosario, la Banda de la Policía de Santa Fe y la Orquesta Ópera Studio de Rosario, donde hizo canciones de su autoría con una entrada que costaba 6 mil pesos.

El retorno a la ex Rural, según anticipan sus organizadores, busca tener algunos cambios en la logística de los encuentros: prevén la entrega de tickets previos para poder controlar tanto la cantidad de personas que ingresen, que serían un máximo de cuatro mil, sino además, el horario de finalización "para seguridad" de los asistentes. Y de hecho en la insistencia de su anhelo por volver a la ex Rural, los organizadores no dejaron de señalar que podrían evaluar que las convocatorias se lleven adelante "una vez al mes".