La abogada de la app e integrante de Asociación de Abogadas Translesbofeministas, Denisse Moncecchi, sostuvo que en el acta no se especifica el motivo de la multa y que la taxista no fue informada en ningún momento sobre qué normativa específica estaba infringiendo más que publicidad prohibida sobre lo que considera "hay un vacío legal".

Por lo tanto, la abogada tildó a la remisión fue "irregular e intimidante" y adelantó que hoy iría a la Justicia a realizar un descargo, aunque desde el municipio justificaron el procedimiento (basándose en el artículo 46 de la ordenanza 2649/1980 que establece: "Se permitirá el uso de uniforme y logotipo de agrupaciones y/o empresas de Radio Taxis, siempre que se respeten las normas de vestimenta) y destacaron la pronta resolución del episodio".

Desde la firma aclararon que las conductoras pidieron hacer un barbijo y un cubre asiento con el logo de la app para que las usuarias puedan identificarlas. No invita ni promociona nada.

Además aseguraron que el hecho no es aislado ni arbitrario, sino que forma parte de una persecusión comercial que vienen denunciando las conductoras dese hace meses. "Colegas se manifiestan de forma violenta diciendo que ´hay que tumbar a She Taxi´. Estamos acostumbradas a que critiquen la app y nos persigan en las calles. Por suerte estamos organizadas”, señaló María Eva Juncos, representante de She Taxi.