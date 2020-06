Lanzan un concurso internacional de narrativa

La plataforma soyAutor lanzó un nuevo concurso internacional de narrativa destinado a personas cuyas obras pertenecen a la categoría Young-Adults (jóvenes-adultos). Hasta el 3 de julio próximo, inclusive, todos los autores de más de 18 años residentes en cualquier lugar del mundo que escriban en lengua castellana tendrán la oportunidad de concursar con una o dos obras originales e inéditas. El premio será la publicación del texto ganador por el reconocido sello editorial Quipu, dentro de la colección Zona Límite.

El jurado estará compuesto por dos importantes autores, cuyos nombres se darán a conocer al finalizar el concurso, un BBBs (booktubers, bloggers y bookstagrammers), un periodista especializado, y miembros de soyAutor y de la editorial Quipu. Las bases se pueden consultar en www.soyautor.com.ar y los textos deberán presentarse a través de esa plataforma. Durante la semana del 8 de septiembre de 2020, soyAutor dará a conocer la obra galardonada. Los textos que no resulten ganadores tendrán la posibilidad de quedar disponibles, a través de soyAutor, para toda editorial que muestre interés por publicarlos. En ese caso soyAutor se pondrá en contacto con el escritor o la escritora para hacerle llegar la propuesta.

En noviembre de 2019, soyAutor organizó el I Concurso Internacional para Escritores/as de Libro-Álbum, junto con la editorial argentina Limonero. Se presentaron 1.300 textos de 23 países de lengua castellana. El ganador fue el escritor argentino Santiago Craig y el libro se encuentra actualmente en proceso de edición.

soyAutor nació en agosto del año pasado como una propuesta inédita en el mundo de la industria editorial. Su objetivo es generar que nuevas voces lleguen a los lectores y aportar, de este modo, al crecimiento del acervo cultural y la bibliodiversidad disponible. Para ello, a través de su plataforma virtual creó un espacio desde donde brinda servicios a los autores (talleres, clínicas, informes de lectura, etcétera) y recibe sus textos para dar a conocer a las editoriales.

Quienes están a cargo del emprendimiento son Eliana Zylbering y Hernán Levy. Eliana es licenciada y profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires, donde realizó también la maestría en gestión cultural. También se formó en la Maestría en Libros y Literatura Infantil y Juvenil (Universidad Autónoma de Barcelona). Hernán es ingeniero industrial con experiencia en estrategias de negocios, procesos y desarrollo empresarial. Quipu es una editorial argentina en cuyo catálogo se encuentran autores como Márgara Averbach, Franco Vaccarini, Adela Basch, Mario Méndez y Ángeles Durini, entre otros.

Young-Adults

Es un tipo de literatura pensada para un público específico, los jóvenes de 12 a 22/23 años (aunque se trata de una delimitación que no es del todo estricta, porque para la lectura no hay edad). La literatura YA (Young Adults) está dedicada a los/as jóvenes y no tan jóvenes. Surge en Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado y viene a delimitar a un público lector que no tenía sus intereses del todo representados dentro del mundo editorial. Aborda temas de interés actual para los/as jóvenes e incluye géneros o temáticas como el fantasy, la distopía, lo paranormal, el romance, el realismo e historias testimoniales, entre otros. A su vez, la literatura YA ha generado nuevos actores culturales que son promotores de estos libros como los/as booktubers, bookstagrammers y bookbloggers.