Lali Espósito se refirió al acoso sexual que sufrió en Qatar durante la final del Mundial

El hecho de acoso se viralizó a través del video en el que se observa a un hincha argentino cómo toma a Lali Espósito de la cintura y apoya sus partes íntimas sobre ella, episodio que generó mucha indignación en las redes sociales.

No obstante, Lali prefirió enfocarse en lo bueno que fue para ella haber estado en Qatar y tener el honor de cantar el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial. "No se si se puede describir. Fue como una fantasía. Algo bizarro y muy emocionante. Los nervios son muchos, es un momento que no me borra nadie en la vida", manifestó feliz.

El hincha argentino que acosó a Lali

La cantante grabó algunos programas para Por el Mundo (Telefe) junto a Marley y mientras mostraban la euforia que se vivía en la tribuna durante el partido entre Argentina y Francia, la cámara captó a un joven acosando a Lali.

En el clip que se viralizó en la red se puede observar como el hombre toma a la artista de la cintura e intenta acercarla hasta sus partes íntimas.

El acosador quedó expuesto cuando Pepe Ochoa, influencer encargado de manejar las redes sociales de LAM (América TV), compartió una captura donde se ve que el chico en cuestión se toma a chiste su actitud con la intérprete. "Hijos, yo apoyé a Lali cuando salimos campeones del mundo jajaja. Se llevó la apoyada de su vida", se puede leer en un comentario que hizo en YouTube.

Con el pasar de las horas, en las redes pudieron reconocer y dar con el nombre del hombre. Se trata de Mariano Díaz, que como si fuera poco, se burló de lo sucedido, detalla A 24.

Con el paso de las horas el abusador borró el tuit pero ya era tarde. Resta esperar qué decisión tomará Lali con respecto a esto.