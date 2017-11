La comuna de Timbúes decretó asueto hasta que termine el paro de empleados

La Comuna de Timbúes emitió un comunicado para explicar las causas que llevaron a decretar asueto administrativo hasta tanto cese una medida de fuerza que lleva adelante un grupo de empleados. A su vez detalla las características de la medida de fuerza considerada por las autoridades como "ilegal e ignota" porque, según describieron, es impulsada en solidaridad con dos ex agentes que fueron cesanteados por faltar al trabajo. En ese sentido aclararon que se solicitó a la provincia que disponga la conciliación obligatoria, "a los fines de dar un cauce civilizado a una protesta injustificada".

El escrito detalla que los ex empleados, María Isabel Díaz y Matías González, fueron cesanteados por incurrir en la conducta prevista por Estatuto y Escalafón del Personal de Municipalidades y Comunas para los casos de faltas injustificadas. "Los ex agentes desataron la presente situación de conflicto, como consecuencia de no poder excusar los motivos de su cesantía, ya que tenían 35 y 57 días de inasistencia injustificadas", explaya el documento y añade que "en un claro apartamiento de las normas legales vigentes, y despreciando la vía administrativa y contencioso administrativo, aluden a una persecución política y otras fantasiosas consideraciones que delatan su falta de explicación a su desajuste de conducta".

También relata que los cesanteados y quienes los acompañan en el reclamo agredieron a delegados del Sindicato de Trabajadores Municipales de Roldán y a un compañero de trabajo. "Envalentonados con el conato de violencia, intentaron trasladar dicha agresión al seno del patio de maestranza de la Comuna, lo que les fue impedido por personal policial y de seguridad comunal, como se puede apreciar en las filmaciones de las cámaras de seguridad que ponemos a consideración", remarcaron.

Tambien señalaron que "este grupo pretende subvertir el orden democrático y en una actitud francamente violenta, siembran el temor en sectores de la planta comunal y del pueblo, pudiendo afirmar que se alinean con tal posición, sectores políticos recientemente participes y derrotados de la contienda electoral".Tras señalar que la comuna asentó las denuncias pertinentes manifestaron que "el grado de agresividad de dicho grupo, obligo a esta Comisión Comunal, a los fines de evitar mayores escaladas de violencia y con el fin claro de contribuir a la paz social, a dictar asueto administrativo en la Comuna hasta la superación de la situación de conflicto.