La Fiscalía de San Lorenzo investiga por estas horas una denuncia formulada por familiares de una mujer cuya hija nació muerta en el Hospital Granaderos a Caballo, de esa ciudad. Aunque el contenido de la denuncia se mantuvo en reserva hasta que el fiscal obtenga resultados de las medidas ordenadas, la madre hizo pública su versión.

Noelia Voisard ingresó al Hospital de San Lorenzo este jueves con contracciones. En el centro asistencial, contó, le indujeron el parto, al que llegó ya casi sin fuerzas después de horas de espera.

En declaraciones televisivas, Noelia narró que la llevaron, después de tres hora de romper bolsa, a las 23 a la sala de parto. "Supuestamente ya estaba con diez centímetros de dilatación, pero antes me habían hecho pujar sin tener dilatación completa, la doctora me decía «pujá para que el bebé salga» cuando yo tenía seis centímetros de dilatación", relató.

La mujer aseguró que "ya no tenía más fuerzas" para que el bebé saliera, "yo pedía que me hicieran una cesárea, pero se negaron", dijo .

"Me habían dicho que la bebé era muy grande para mi canal de parto. Hasta el día anterior mi bebé estaba perfecta, se movía, sólo que se retrasó un poco en nacer", relató la mujer ante las cámaras. "Le pusieron una sopapa a la bebé en la cabeza, cuando pegó el tirón casi se le cayó al piso. Así nomás como la agarrarró, la médica dijo que se la lleven, cuando le pregunté por qué me dijo que la bebé no tenia nada".

"Cuando me la dieron que había muerto, me dijeron que no importaba que total yo era joven y que iba a poder tener otro hijo", contó la mamá. Y agregó: "La pediatra me dijo que hizo todo lo que pudo y que a ella se la entregaron muerta".

Ante la denuncia de los familiares, el fiscal Aquiles Balbis ordenó que se remita a Fiscalía la historia clínica del caso, solicitó al hospital público la planilla de identificación de todos los profesionales, enfermeros y colaboradores que intervinieron en el parto y solicitó preinforme de autopsia con algunas ampliaciones específicas.

Según consignaron fuentes del MPA, hay medidas en reserva tendientes a corroborar datos aportados en la denuncia en cuanto a la mecánica del hecho.

Las autoridades del hospital aclararon oficialmente que esperarán las medidas judiciales antes de expedirse.