El Tribunal Electoral proclamó a Drovetta como el próximo jefe comunal de Serodino

Finalmente Juan Pío Drovetta, del Frente Progresista, será el próximo presidente comunal de Serodino tras el dictamen definitivo del Tribunal Electoral de la provincia que dejó firme su decisión de anular una mesa por irregularidades y a la vez no llamar a elecciones complementarias. Esto último era reclamado por la actual mandataria, y que además fue la candidata derrotada, Mónica Stumpo, del Frente Justicialista, quien insistió en denunciar: "Nos robaron la elección".

Luego de una serie de recursos y presentaciones de ambos candidatos, el Tribunal Electoral dictaminó la anulación de una urna por irregularidades detectadas, pero a la vez rechazó el pedido de elecciones complementarias para esa mesa. Así, el escrutinio definitivo marcó que Drovetta venció a Stumpo por 1067 a 1049 votos, apenas 18, esto al no tenerse en cuenta los sufragios de la mesa anulada.

De esta forma, de los cuatro integrantes de la Comisión Comunal, cuatro miembros —entre ellos Drovetta— serán del Frente Progresista, y Stumpo la única por la minoría. Serodino tiene unos 4 mil habitantes, y en las elecciones se habilitó un total de 10 mesas.

En la noche del 22 de octubre pasado, el escrutinio provisorio en Serodino daba que el Frente Progresista se había impuesto al Frente Justicialista por un solo voto. Allí comenzaron los reclamos.

Stumpo señaló ayer a este diario que "en la urna de la mesa 2121 faltaban 5 votos y 2 boletas, entonces a pedido nuestro el Tribunal Electoral abrió la urna y no se encontraron los votos. Después pedimos la nulidad de la mesa para pasar a pedir la elección complementaria de esa mesa". La actual presidenta comunal manifestó que "esa quedó nula, es en la cual voté yo, así que mi voto no cuenta".

Caso cerrado

Roberto Pascual es el secretario Electoral de Santa Fe. En diálogo con LaCapital, el funcionario explicó que "la situación está resuelta" y que la mesa en disputa "en el resultado no se tiene en cuenta, lamentablemente no se computa".

Para graficar la situación, Pascual explicó: "En Serodino ganó el candidato A por un voto. El partido que perdió recurrió algunos votos, dos de los cuales se escrutaron en el Tribunal y se computaron para el partido que había ganado, por lo que la diferencia pasa de uno a tres votos. En esta mesa también había votos recurridos, pero las autoridades de mesa no supieron explicar por qué no estaban esos votos (en la urna), razón por la cual el partido perdedor —el justicialismo— solicitó la nulidad de la mesa. El Tribunal hizo lugar a esa solicitud (de nulidad) y aclaró en el mismo decisorio que no iba a convocar a (elecciones) complementarias".

También aclaró que "el resultado estaba asentado en el telegrama, y toda la documentación, tanto el acta como los telegramas, estaban asentados y coincidían", por lo que "al anularse la mesa la diferencia (en el resultado) se amplió".

"Ganábamos igual"

Drovetta, por su parte, compartió la explicación del secretario Electoral: "Ganamos por un voto en el escrutinio provisorio, hubo 7 votos recurridos, cuando el Tribunal va a al recuento definitivo de esos los dos primeros de una mesa aparte nos los dan a nosotros, entonces vamos ganando por tres. Resulta que la mesa 2121 había 5 votos recurridos, pero de esos 5, tres eran a favor nuestro y dos a favor del justicialismo, hay un sobre que no se encuentra y las autoridades de la mesa no saben explicar por qué no estaba, pero esto era en claro perjuicio hacia nosotros".

El candidato del Frente Progresista remarcó que "matemáticamente no había posibilidad de que se revirtiera el resultado". Proveniente del PDP, Drovetta destacó que lo ocurrido "no va a tener consecuencias políticas, y estas cuestiones de agite o de ir a patear un escritorio que se había planteado se desvaneció por completo". También apuntó que "la presidenta dijo barbaridades, pero no pudieron sostenerlo".

"Nos robaron"

No obstante, las explicaciones no convencen a Stumpo ni a sus simpatizantes: "La polémica es que nos robaron la elección. Nos vienen persiguiendo desde la provincia hace ocho años. Después de la elección que perdimos por un voto, la gente nos trajo un montón de denuncias de irregularidades, hicimos las denuncias penal y ante la Justicia electoral", denunció.

"Hace 14 años que estamos en la Comuna y tenemos una trayectoria, y si de algo nos jactamos es de la paz social del pueblo, empoderado y pacificado social y políticamente, y ellos vienen ahora a patear las puertas", dijo, y advirtió que "la gente está indignada". Y asestó que "el gobernador (Miguel Lifschitz) prefirió que entre por la ventana un pollo de él, y la paz social que teníamos en Serodino ahora es un lío. Todo esto es una locura y el gobernador esta vez se equivoca".