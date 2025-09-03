La Capital | Vasalli

La trágica situación de los trabajadores de Vasalli

La empresa acumula una deuda de tres meses de sueldos con sus trabajadores y no paga los aportes de cobertura de salud hace más de un año y medio.

Pablo Cerra, secretario general UOM Rosario

3 de septiembre 2025 · 09:21hs
La trágica situación de los trabajadores de Vasalli. La empresa acumula una deuda de tres meses de sueldos con sus trabajadores y no paga los aportes de cobertura de salud hace más de un año y medio. La situación de los trabajadores es dramática con hechos desesperantes de tratamientos oncologicos, discapacidad, desalojos de viviendas por falta de pago y demás vicisitudes.

La patronal optó por la estrategia mediática, a través de la legisladora bonaerense María Florencia Arietto, quien argumentando ser abogada de la firma posteó en sus redes sociales acciones contra la UOM y efectuó una denuncia penal al efecto, acusándolos de ser los causantes de la parada laboral de los trabajadores. La letrada intentó tener un asamblea con los obreros pero los mismos repudiaron su presencia pública y fue expulsada del lugar, considerándola una “provocadora e incitadora a la violencia”, dijeron.

Al mismo tiempo, los trabajadores ratificaron el actuar de la UOM manifestando que “son los únicos quienes nos están acompañando desde siempre”. Dicha ratificación la hicieron incluso por escrito en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe.

La cartera laboral citó en varias oportunidades a la patronal a audiencias de conciliación, pero no compareció y solicitó la incompetencia de Santa Fe en la cuestión, peticiónando que se remitan las actuaciones a la Nación, lo cual fue rechazado in limine por el Ministerio de Trabajo local. Asimismo, en el referido expediente se constató mediante inspectores y funcionarios que los trabajadores no estaban llevando ninguna medida ilegal ni que los mismos estaban coaccionados por la UOM ni por persona alguna, sino que era una “libre decisión de los propios trabajadores” retener tareas en razón de la falta de cumplimiento de la patronal.

Recientemente, la mediática apoderada de la empresa posteó en sus redes sociales reclamos al propio gobernador de la provincia por su inacción, mientras la deuda con los trabajadores sigue aumentando. Desde la UOM, manifestaron estar abocados a la defensa de los trabajadores, responsabilizando exclusivamente a la patronal de la situación dada, endilgándole que sólo están intentando “dilatar la situación de cumplimiento y politizarla”, recurriendo a la solidaridad de todos los sectores sociales ante la dramática situación y llevando adelante todas acciones posibles ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe.

Asimismo, no descartan llevar adelante acciones judiciales contra la empresa por las irregularidades existentes. Hoy la situación ya excede un mero conflicto laboral, extendiéndose a toda la comunidad de Firmat.

