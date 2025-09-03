La trágica situación de los trabajadores de Vasalli La empresa acumula una deuda de tres meses de sueldos con sus trabajadores y no paga los aportes de cobertura de salud hace más de un año y medio. Por Pablo Cerra, secretario general UOM Rosario 3 de septiembre 2025 · 09:21hs

Los trabajadores de la empresa Vasalli.

La trágica situación de los trabajadores de Vasalli. La empresa acumula una deuda de tres meses de sueldos con sus trabajadores y no paga los aportes de cobertura de salud hace más de un año y medio. La situación de los trabajadores es dramática con hechos desesperantes de tratamientos oncologicos, discapacidad, desalojos de viviendas por falta de pago y demás vicisitudes.

La patronal optó por la estrategia mediática, a través de la legisladora bonaerense María Florencia Arietto, quien argumentando ser abogada de la firma posteó en sus redes sociales acciones contra la UOM y efectuó una denuncia penal al efecto, acusándolos de ser los causantes de la parada laboral de los trabajadores. La letrada intentó tener un asamblea con los obreros pero los mismos repudiaron su presencia pública y fue expulsada del lugar, considerándola una “provocadora e incitadora a la violencia”, dijeron.

Al mismo tiempo, los trabajadores ratificaron el actuar de la UOM manifestando que “son los únicos quienes nos están acompañando desde siempre”. Dicha ratificación la hicieron incluso por escrito en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe.

La cartera laboral citó en varias oportunidades a la patronal a audiencias de conciliación, pero no compareció y solicitó la incompetencia de Santa Fe en la cuestión, peticiónando que se remitan las actuaciones a la Nación, lo cual fue rechazado in limine por el Ministerio de Trabajo local. Asimismo, en el referido expediente se constató mediante inspectores y funcionarios que los trabajadores no estaban llevando ninguna medida ilegal ni que los mismos estaban coaccionados por la UOM ni por persona alguna, sino que era una “libre decisión de los propios trabajadores” retener tareas en razón de la falta de cumplimiento de la patronal.