La respuesta de la ex pareja de Rodrigo De Paul que deja indicios de cuándo comenzó a salir con Tini Stoessel

En este marco, en la búsqueda de primicias y de respuestas concretas, el conductor Ángel de Brito le escribió por WhatsApp a Camila Homs, ex del futbolista. “ Mi charla empezó con los rumores de separación , yo ya se los había contado en el programa. El 14 de febrero yo le escribí por si quería hablar, ahí Tini todavía no estaba confirmada en esta historia . Me dijo 'no es necesario, te agradezco' ”, comenzó de Brito.

Pero el periodista, lejos de quedarse conforme con la respuesta, insistió: “¿Te puedo preguntar por qué se separaron?". “Ella me contestó, ese mismo 14 de febrero, Día de los Enamorados, ´por nada de lo que se habló y se está hablando´”, relató de Brito. Y analizó: “Yo creo que pensó que había una oportunidad de retomar el matrimonio y, al confirmarse este fin de semana que iban a blanquear el romance, empezó el enojo”.

Tini y De Paul: qué dice la ex del futbolista

Pero la polémica se desató cuando, hace algunos días, el ex jurado de La Academia retomó el diálogo con ella: “Le escribo ayer, le digo '¿Estás segura que no querés hablar? Porque van a blanquear el romance'. Nosotros ya sabíamos que teníamos las fotos y que ellos estaba en Ibiza viviendo y transitando como novios”. A lo que la modelo responde: “No, gracias. Era hora jaja (con respecto a que blanqueen la relación). Vienen de hace rato”. “ '¿Ustedes ya estaban separados?' y ella me dice 'puse punto final en enero'. A lo que yo le pongo 'pero los rumores son de octubre' y me pone tres puntos suspensivos”, cerró de Brito.

>>Leer más: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su romance

Se difundieron fotos de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel juntos en Ibiza

En las últimas horas aparecieron imágenes que confirman el romance entre la cantante Tini Stoessel y el jugador Rodrigo De Paul, quienes pasaron el fin de semana en las exclusivas playas de Ibiza. De esta manera se confirmó la relación de la cual se hablaba hace largos meses.

Las imágenes fueron mostradas por el programa "LAM" este lunes por la noche, con lo que se confirmó definitivamente el vínculo.

EXCLUSIVO: las primeras IMÁGENES del romance de TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

Los murmullos sobre la posibilidad de que estuvieran juntos se incrementaron el fin de semana, por redes sociales. Allí, ambos mostraron que estaban en Ibiza, en publicaciones separadas, pero los medios del corazón los pusieron en el mismo lugar. Más aún por el mensaje que publicó y luego borró el jugador de la selección.