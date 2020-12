Villa Constitución discute un nuevo plan de Ordenamiento Territorial después de casi 60 años

“La diferencia ahora, con la incorporación formal de los suelos suburbano y periurbanos tiene que ver con poder entender esas zonas de fuelle entre las categorías urbana y rural en donde hay muchos elementos a considerar, como el espacio de la expansión urbana para regular aspectos de la cuestión residencial, también productiva, comercial, es un espacio de la expansión urbana del área central”, explicó la secretaria de Ordenamiento Territorial, Paola Bagnera.

Existe especial interés en debatir y dar lugar a este plan ya que hay en danza proyectos inmobiliarios que podrían no encuadrarse dentro de sus directrices. Ya es costumbre en muchas ciudades de la provincia que los inversores compren tierras en zonas periurbanas, e incluso rurales, luego pidan un cambio de uso y levanten complejos que resultan contra natura. También se ha vuelto común, aunque escape a toda normalidad, que desde el campo se avance sobre los ejidos urbanos con la aspersión de agroquímicos. “Lo que pretendemos con este proyecto es poner en discusión la lógica de nuestra ciudad; el crecimiento a futuro y las estrategias que tienen que ver con eso y todo lo referido al cuerpo normativo que lo acompaña”, explicó la funcionaria en declaraciones al diario El Sur de Villa Constitución.

Usos de suelo

El plan de Ordenamiento Territorial implica la definición de zonas, usos de suelo, la definición de normativas específicas vinculadas a lo productivo, y la zona periurbana que se incorpora, explicó a este diario la periodista Ariela Georgiadis.

Entre los ejes centrales se establecen cuatro categorías de suelo: el suelo urbano, suburbano, suelo periurbano y el suelo rural. Dentro de estas cuatro categorías se plantean además distintas zonas, antes planteadas como zonas industriales y residenciales, entre otras.

En cuanto a zona periurbana _que se contempla por primera vez de manera formal_ , es la zona del “borde del borde; un nexo entre las actividades rurales propiamente dichas y las urbanas, que de alguna manera están planteando como una suerte de interface que define particularidades como la preservación de ese suelo y una utilización más sustentable”. Así la definió Bagnera, y modo de ejemplo explicó que ese espacio podría destinarse al cultivo “menos agresivo”, como un sector de huertas orgánicas, ya que es una zona donde no se permiten las fumigaciones.

Otro aporte que se plantea es que ante cualquier cambio de uso de suelo a futuro es no pasar más del área urbana a la rural, “como fue el caso del loteo Don Carlos”, menciona el diario villense. “No se puede tener un lote en el campo. Ya ha ocurrido que como es más rentable hacer un loteo, se pide categoría urbana. Eso no será más posible, ya que se deberá respetar las cuatro zonas planteadas. Esto le dará un sentido de ordenamiento al crecimiento urbano”, explicó Bagnera.

Proyectos urbanísticos

Durante los últimos dos meses la exigencia por parte del Concejo a que el Ejecutivo remita el proyecto de Ordenamiento Territorial tuvo mayor énfasis ya que estaban a la espera de aprobación, proyectos urbanísticos que requería excepciones por no estar contemplados en la normativa actual, como es el caso de algunos edificios que solicitaban mayor cantidad de pisos.

Al respecto la titular de la cartera local de Ordenamiento Territorial explicó que se apunta a un cambio de densidad y si bien se plantean corredores en donde se permitirán hasta 12 pisos de altura, también se proponen la construcción con retiros de frente y de medianera. “Esto sería la tipología de torre que no está presente aún en Villa Constitución, sino que se elevan los edificios entre las dos medianeras. Al tener el edificio, un mínimo de dos metros de distancia de su línea de medianera, el efecto visual es diferente”, señaló.

Ordenamiento

El Plan contempla todos los aspectos locales y su manera de ordenarlos, esto prevé aspectos regionales y locales; entre los principales objetivos locales se mencionan:

Definir la estructura vial como eje para el ordenamiento y la distribución de usos en el territorio, consolidando una mayor compacidad de su planta urbana, incrementando la densidad y evitando el uso extensivo del suelo urbano.

para el ordenamiento y la distribución de usos en el territorio, consolidando una mayor compacidad de su planta urbana, incrementando la densidad y evitando el uso extensivo del suelo urbano. Modificar las lógicas de crecimiento urbano , tendiendo a equilibrar actividades y articulando la interacción urbano-suburbano con el espacio periurbano-rural tanto en términos productivos como ambientales.

, tendiendo a equilibrar actividades y articulando la interacción urbano-suburbano con el espacio periurbano-rural tanto en términos productivos como ambientales. Ordenar y diversificar la implantación industrial , logística y de servicios en la ciudad, promoviendo el desarrollo y cualificación de áreas comerciales de diversa escala.

, logística y de servicios en la ciudad, promoviendo el desarrollo y cualificación de áreas comerciales de diversa escala. Garantizar el uso y disfrute del frente costero , preservando los recursos paisajísticos y promoviendo la protección de los humedales.

, preservando los recursos paisajísticos y promoviendo la protección de los humedales. Promover el desarrollo y consolidación de un sistema de espacios públicos , deportivos y recreativos que garanticen la apropiación y disfrute ciudadano.

, deportivos y recreativos que garanticen la apropiación y disfrute ciudadano. Generar acciones tendientes a promover el acceso al suelo urbano y la vivienda .

. Disminuir las condiciones de vulnerabilidad e impulsar la integración socio urbana de los barrios populares.

Proteger y evidenciar el valor del patrimonio urbano arquitectónico de la ciudad, así como el patrimonio natural, cultural e inmaterial.

de la ciudad, así como el patrimonio natural, cultural e inmaterial. Estipular modalidades y espacios de participación ciudadana, así como potenciar el uso de instrumentos de gestión urbanística y de articulación publico privadas que permitan el desarrollo local y el mejoramiento urbano.

Por último, y a diferencia de un Plan Regulador que prevé la regulación de los espacios a medida que va creciendo; un plan de Ordenamiento Territorial busca además reordenar una preexistencia, como puede ser una vivienda en zona industrial o viceversa. En este sentido se apunta a intentar concentrar el área compacta y densa en el centro y hacia el norte y tratar de concentrar las actividades industriales en la zona sur, haciendo eje en la conexión de autopista desde el acceso a Theobald, consignó Georgiadis en El Sur.