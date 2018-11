Villa Constitución: buscan alternativas para los vecinos que habitan la barranca

La tragedia ocurrida en la noche del lunes 12 de este mes en la barranca de Villa Constitución, donde una joven embarazada y su pareja murieron aplastados por el barro, movilizó a las autoridades de distintos niveles para encontrar soluciones a corto y mediano plazo. La intención es que las personas que habitan esa zona potencialmente riesgosa se trasladen a otros lugares. Por lo pronto, habilitaron de manera permanente un refugio para traslados en situaciones críticas, y gestionan fondos nacionales para darles alguna solución habitacional. Pero se topan con un problema: la gente no quiere abandonar sus casas.





Estos temas volvieron a tratarse el miércoles, durante una reunión mantenida entre autoridades provinciales, distintos estamentos de la Municipalidad local, y vecinalistas de los barrios afectados, desde Santa Teresita a Unión Sur.

La intención es iniciar cuanto antes la evacuación de las familias en riesgo que habitan la zona de barrancas, luego del fatal derrumbe de este mes.

En ese encuentro se firmó un acta compromiso de tres puntos, a saber:

• Se estableció que la reunión fue para "proponer posibles alternativas para superar la problemática habitacional existente y peligros de desmoronamiento en zona de barrancas"

• La provincia asumió el compromiso de reacondicionar el refugio municipal existente y gestionar bajo costo y cargo provincial la implantación de otro a fin de poder atender las necesidades que acaezcan.

• El municipio se comprometió a efectuar "los relevamientos costeros pertinentes a fin de identificar los hogares en situación crítica y/o de peligro de derrumbe, informándolo a la Secretaría de Protección Civil de Santa Fe. Asimismo, y por su propia cuenta y cargo, atenderá la poda de árboles en la zona y la limpieza de canales a fin de mejorar el escurrimiento del agua".

El subsecretario de Protección Civil de la provincia, Antonio Moyano, explicó que el centro de evacuados, ubicado en barrio Congreve, está a disposición a fin de recibir a algunas personas que "no pueden seguir viviendo en ese lugar, por el riesgo potencial, más allá de que haya o no lluvias. Hay algunas viviendas, dentro de toda esa masa, que están en situación más crítica que otras", dijo el funcionario en declaraciones reproducidas por el diario El Sur, de Villa Constitución. El refugio puede alojar en principio a unas ocho familias, aunque se espera incrementar la capacidad con otros espacios.

El punto más crítico estaría centrado en el barrio Libertad, aunque hay otros núcleos habitacionales donde también hay riesgo.

Sin embargo, las familias que residen en el lugar, algunas desde hace décadas, son reacias al traslado; incluso, algunas que con las últimas lluvias llamaron para pedir auxilio, después prefirieron quedarse cuando vieron que el chaparrón pasó.

Tragedia

Tal como lo publicó oportunamente LaCapital, en la noche del lunes 12 de este mes, una chica de 19 años, embarazada de ocho meses, y su joven pareja de 20 murieron al desplomarse un pedazo de barranca sobre la vivienda que habitaban, en el barrio Stella Maris de Villa Constitución. Ocurrió pasadas las 22 de ese día cuando un desprendimiento de barro, producto de la lluvia, cayó sobre una pequeña vivienda de la barranca, en la zona de bulevar Seguí a la altura de Yrigoyen.

Como consecuencia del desmoronamiento, perdieron la vida Cintia Acosta, de 19 años y cursando el octavo mes de embarazo, y su pareja Ezequiel Barragán, de 20.

La tragedia se produjo después de tres días de lluvia que azotaron a la región, y que afectaron severamente la zona de barrancas de esa ciudad costera.

Al día siguiente, este diario recorrió el barrio Stella Maris y constató cierta precariedad en la edificación de las casas, que aunque son de material, se levantan de manera irregular en la pendiente. Algunas construcciones, incluso con pisos superiores, parecen hacer equilibrio para mantenerse en el desnivel.

Los vecinos del lugar recordaban otros episodios de desmoronamiento, y hasta la visita de profesionales para relevar la zona y buscar soluciones al problema crónico de la pendiente, sobre todo en tiempos prolongados de lluvia.

Incluso, con el conocimiento empírico del lugar, algunos no necesitaban expertos para dimensionar el riesgo, y señalaban sin tapujos las construcciones más comprometidas.

Medidas a tomar

En diálogo con La Capital, Moyano adelantó ayer que se llevará a cabo un estudio técnico sobre toda la zona, con ingenieros que harán mediciones sobre la barranca para determinar su estabilidad en distintos sectores. Es necesario evaluar y diagnosticar cómo se encuentra el sector.

El funcionario afirmó que ya está acondicionado el refugio en barrio Congreve y que la gente puede trasladarse. Sin embargo, recordó que "muchos vecinos fueron invitados a dejar sus viviendas, pero no quieren. Incluso, algunos a los que se les propuso esta opción y se negaron, tampoco firmaron el documento por el cual se hacen cargo de su situación". Pero reconoció que son familias que viven "desde hace décadas en el lugar".

Para Moyano, "la barranca no es un lugar para vivir, si vamos al origen, no debería haber ninguna vivienda en ese lugar, que no es para habitar. Esto es consecuencia de un no desarrollo de la ciudad en cuanto al urbanismo. Desde el principio no tendría que haberse alojado gente y está lo que hay hoy, y estamos pagando las consecuencias, a lo que se le suma el cambio climático", reprodujo el diario local.

De la última reunión participaron, además de Moyano, el secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana local, Alejandro Longo; la secretaria de Ordenamiento Territorial, Paola Bagnera; el director de Vecinales, Mauricio Jaime; el concejal Federico Larrañaga y los presidentes vecinales Alejandro Becerra, Sandra Martínez, Marta Fernández, Carlos Roldán, Carlos Diez, Hernán Rojas y Luis Farías.

Longo aclaró que la intención es "proteger la vida de la gente", pero planteó el interrogante sobre qué hacer con el resto de los habitantes, a quienes no se puede estar evacuando cada vez que llueve. "Esto se resuelve, o apuntalando toda la barranca, lo que es imposible por el costo que tiene, o con planes de vivienda", destacó el funcionario, y anticipó que por el tema habitacional, el intendente Jorge Berti marchó a Buenos Aires a entrevistarse con funcionarios nacionales.