Villa Constitución busca reinstaurar el transporte urbano

En diálogo con La Capital, Dabadié reveló que las compañías que mostraron intención son la villense Caetano Tour y Orgcon SRL, que informó experiencia en servicios de transporte en localidades como Puerto San Martín y Timbúes. "Ahora estamos a la espera de la documentación que presenten, porque no podemos avanzar si no tenemos la seguridad de que acreditan la experiencia, solvencia, estructura y logística necesarias para operar. Ya nos ocurrió en una licitación que no pudimos abrir el segundo sobre porque el oferente no daba con los requisitos técnicos que se requerían. En todo esto venimos avanzando a paso firme dentro de la Comisión, con los concejales y representantes vecinales", dijo. Y reveló que una de las firmas avanzó en cuanto a esquema de costos, aunque eso no significa que tengan que trasladarse directamente al precio del boleto, ya que ahí comenzarían a terciar los subsidios que pudieran conseguirse u otros recursos que impacten en la ecuación.