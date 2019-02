El gerente regional de la Dirección Nacional de Vialidad, Luis Figliozzi, confirmó que los trabajos de reparación de la autopista Rosario - Córdoba comenzarán durante los primeros días de marzo. La concreción de la obra llega luego de la "rebelión civil" de los automovilistas que viralizaron videos en los que instaban a otros conductores a expresar su disconformidad por el estado de unos 20 kilómetros entre Roldán y Carcarañá.

El funcionario admitió que las obras "llegan tarde" y que corresponden al anterior concesionario. Además indicó que no se realizan las obras por la queja de los usuarios, sino que ya era un trámite que estaba a punto de concretarse.

En declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho dijo que "lamentablemente se llega tarde y queda como que ocurre después de este revuelo, pero para que se empiece a trabajar en tan corto plazo es porque ya estábamos con los contratos listos, con muchas cuestiones administrativas avanzadas".

"La mano que va de Córdoba a Rosario es la que está en peor estado y es la que primero vamos a tratar de intervenir"

"Es una obra que teníamos prevista ejecutar con la concesionaria anterior, por distintos temas administrativos de cierre de la administración anterior e inicio de esta, no se pudo ejecutar en tiempo en forma, ahora los contratos se están resolviendo en estos días", precisó para admitir que "son explicaciones que a los usuarios no le sirven".

"Era una obra comprometida por la gestión anterior, no se ejecutó porque habia que actualizarla" Invertirán 650 millones de pesos por cada tramo



Figliozzi detalló cuando arrancan los trabajos: "A principios de marzo vamos a iniciar los trabajos de reparación de las dos calzadas, son dos contratos distintos, la que va de Córdoba a Rosario es la que está en peor estado y es la que primero vamos a tratar de intervenir. La otra es la de Rosario a Córdoba que está un poco mejor".

Respecto a los tiempos de la obra, indicó que "va a llevar entre seis y ochos meses". Puntualmente las tareas serán "fresar la capa existente, bachear, sobre eso va una capa de reposición del mismo espesor de lo que se fresa y después otra capa nueva".

"Como obra vial esta totalmente terminada, lo que falta es adecuar el paso a nivel en el nudo Avellaneda; lo terminamos en febrero o marzo" adelantó Luis Figliozzi, gerente de Vialidad Nacional



El funcionario insistió que "la obra se dilató de la concesión anterior, y se fue deteriorando el asfalto, igual no sirve echar culpas, tenemos que hacer la obra que estaba prevista".



"No es el concesionario actual el que tiene la responsabilidad sobre ese tramo, incluso no se le ha entregado ese tramo al actual concesionario hasta tanto no se haga la obra de rehabilitación", agregó.

"Tendríamos que actualizar los valores, pero estimamos que por calzada son 650 millones de pesos por tramo porque se trata de una rehabilitación total", cerró.