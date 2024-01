Venado Tuerto triplicó sus reservas de terrenos para ser ofertado a sus vecinos

Venado Tuerto llegó en los últimos cuatro años a 69,8 nuevas hectáreas al Banco de Tierras municipal, lo que equivale a un aumento en el patrimonio del Ejecutivo de 9 mil millones de pesos . Se ayudó a 263 familias a mejorar sus viviendas, a construir 19 casas y hasta se adquirieron siete vehículos con fondos propios, entre otras cosas. Así lo hizo saber el ex funcionario municipal Fabián Vernetti , quien ocupó la Dirección de Tierra y Hábitat municipal.

Vernetti, convocado recientemente para desempeñarse como delegado de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo en nuestra región, explicó que “cuando ingresamos, la pandemia me permitió realizar un exhaustivo estudio del estado de las reservas municipales. Nos encontramos con un Banco de Tierras diezmado por falta de decisiones políticas, por décadas de ceder, enajenar, dejar usurpar, y salvo casos aislados, no reponer. Sin contar espacios verdes, había 102 reservas disponibles, más unas 17 que no eran tales porque era imposible su inscripción a nombre del municipio. Si sumás, son unas 25,6 hectáreas".