Venado Tuerto: amenazan al concejal Bruno Taddia por llamar a no votar a Javier Milei

El ex candidato a intendente de Venado Tuerto y actual concejal por Ciudad Futura, Bruno Taddia , fue blanco de amenazas en redes sociales después de que hiciera un posteo en Instagram en el que llamó a no votar al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei .

El edil publicó en sus redes sociales un comunicado en el que sostiene: “No podemos ser indiferentes frente a la elección más importante de los últimos años. Debemos ser claros, no se puede especular: Milei No". Y añade: ·Las deudas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos".