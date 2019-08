Venado también tendría problemas para pagar sueldos

El intendente de Venado Tuerto, José Luis Freyre, se mostró preocupado por la delicada situación económica que atraviesa el municipio como consecuencia de la brutal de la devaluación de la moneda tras conocerse el triunfo de la fórmula presidencial peronista. El mandatario Dijo que se va a complicar el pago de los haberes a los empleados municipales. A eso se agrega la cantidad millonaria de recursos que se destinan a paliar demandas urgentes de vecinos que en los últimos años pasaron a engrosar la lista de los que tiene necesidades básicas insatisfechas.

En el contexto de crisis generalizada a partir de la devaluación violenta que comenzó este lunes, distintos municipios y comunas santafesinos reclamaron medidas urgentes en el Fondo de Obras Menores distribuido por el Estado provincial.

Al respecto, Freyre comentó que “nosotros apoyamos el reclamo del foro integrado por municipios de distintos signos políticos, y lo que estamos planteando es que la provincia todavía no resolvió Obras Menores de 2019. Estamos pidiendo que acelere el pago del 50 por ciento que va para gastos corrientes”.

Por otra parte, adelantó que distintos senadores están analizando un proyecto para que los municipios puedan afectar la totalidad de la partida de Obras Menores “a gastos corrientes, básicamente sueldos”.

El mandatario aprovechó la ocasión para reiterar su reclamo por “Fondos de Obras Menores que nos debe la provincia desde 2015”, y remarcó que “los municipios están pidiendo que este 2019 sea inmediatamente afectado a gastos corrientes el 50 por ciento que se hace siempre o, si se puede, el ciento por ciento”.

A modo de ejemplo del difícil momento que se está atravesando, el intendente apuntó que “hay municipios que ya declararon la emergencia económica porque no han podido pagar aguinaldos, están atrasados con los sueldos y la situación es alarmante”.

Freyre remarcó que “lo primero que tenemos que cuidar son los servicios básicos, que tienen que ver con la limpieza, la salud y las cuestiones esenciales que brinda el Municipio, y asegurar el salario de los trabajadores, porque además los empleados municipales tienen un acuerdo de ajuste por inflación, o sea que después de lo que pasó esta semana, hay que ver cómo se resuelve eso”.

Otra advertencia

La Intendencia de Venado Tuerto, una ciudad productiva y de enorme riqueza pero que también acusa los golpes de las crisis, se suma al concierto de administraciones que reconocen tener problemas después del huracán económico poseleccionario.

Se estima que son 30 las localidades de la provincia con mayores problemas, la mitad de las cuales ya están teniendo inconvenientes en el pago de sueldos y adicionales. Lo dijeron los senadores departamentales en una reciente reunión con ministros santafesinos, y lo están diciendo los gremios municipales.

En este contexto, ya son dos las localidades donde los sindicatos que nuclean a los empleados públicos locales comenzaron con medidas de fuerza directa: Funes y Chabás. Pero se supo que el clima gremial volvió a caldearse en localidades como Carcarañá, Coronda y San Justo. Y hay inconvenientes fuertes en Fray Luis Beltrán, Ceres, Casilda, Pueblo Esther, Puerto Gavoto, Maciel y Empalme Villa Constitución.

Y en Rosario, aunque no se habla aún de medidas ni conflictos serios, la Municipalidad inició un fuerte recorte presupuestario para llegar con las cuentas equilibradas a fin de año. Tal como lo publicó La Capital en su edición de ayer, el municipio anunció un programa de reducción que abarca diversas áreas, con el objetivo de ahorrar alrededor de 600 millones de pesos. Así, se suspenderán las licitaciones de obras que no hayan comenzado, reducirán las contrataciones de vehículos, servicios y horas adicionales que no sean imprescindibles, suspenden nuevos contratos y compras de bienes de capital y disponen el congelamientos de salarios de todo el personal político, entre otras medidas.

En cuanto a la situación específica de Venado Tuerto, Freyre recordó que la ciudad tiene un dispositivo establecido de acuerdo a la inflación. “En un proceso inflacionario como el que veníamos teniendo era una complejidad, pero tomamos medidas en 2016 y 2017 previendo lo que podía pasar en 2018 y 2019. Eso nos permitió estar haciendo hoy obra pública cuando parece imposible poder hacerlo. Esas previsiones eran para algunos saltos inflacionarios, pero no tan abruptos como los que hubo esta semana, que fue de cerca del 30 por ciento y eso impactará claramente en los insumos”, remató el intendente venadense.