Venado: liberan a uno de los detenidos por robos a repartidores

Una de las personas detenidas tras los dos robos a repartidores la semana pasada recuperó la libertad tras la audiencia realizada el miércoles en los Tribunales de Venado Tuerto tras comprobarse que el imputado estaba en su pueblo de origen, Elortondo, cuando se produjeron los robos el miércoles y jueves de la semana pasada. Por esos hechos quedó detenido, y aún permanece en esa situación, Juan José Goitea, un ex candidato a senador por el departamento General López que participó de las Paso obteniendo el quinto lugar sobre seis candidatos del Frente Juntos.

El joven oriundo de Elortondo, Facundo M., había sido imputado por la Fiscalía el lunes pasado por tentativa de homicidio criminis causa. Sin embargo, el imputado no sólo no fue reconocido por las víctimas, sino que presentó una sólida coartada sobre su estadía en Elortondo al momento de los hechos. El miércoles fue liberado tras estar cinco días en prisión.

Un familiar del joven se desahogó en su cuenta de Facebook donde sostuvo que "se hizo justicia, estamos en casa, como debió ser siempre. Facu está libre. Gracias a todos los que se preocuparon de verdad, sólo me falta mañana recuperar mi celular, cinco días de pesadilla en nuestras vidas quedan atrás, gracias Dios, se hizo justicia".

Desde la imputación se llevaron adelante dos rondas de reconocimiento. Una, con el repartidor que recibió un disparo que rozó su cabeza pero no le provocó daño físico durante el asalto perpetrador días atrás en una distribuidora ubicada en calle Runciman, pleno centro de la ciudad de Venado Tuerto.

La misma persona lo había reconocido merced a una foto en la que Facundo estaba con otra persona, pero en la ronda de reconocimiento no logró determinar que fuera la misma. No obstante, Facundo "se morfó cinco días preso como si fuera un criminal", dijeron fuentes cercanas a la investigación. El reconocimiento fue dudoso entre dos de los sujetos presentados, por lo que no se consideró válido.

El padre del joven, de reconocida trayectoria artística popular de Elortondo, agradeció en la red social "a la gente que se ha solidarizado tanto en estos días. Fue una pesadilla, interminable para nosotros. Sólo espero que esto mañana se termine porque no damos más, que Dios ilumine a la justicia y que sea justicia".

En la audiencia del miércoles, el imputado negó su participación en los robos y aseguró que estuvo de lunes a sábado en Elortondo. Ese día (por el sábado) fue detenido en ese pueblo pese a declarar en sede que no tenía nada que ver con el caso y que tenía pruebas de su estadía en su pueblo mientras se desarrollaban los robos en Venado Tuerto. Facundo quedó en libertad, con reglas de conducta por el término de 10 días hasta que se periten los celulares secuestrados, y en caso de no surgir ninguna prueba, será sobreseído en la causa.