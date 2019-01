Los cortes de luz, tan frecuentes como extensos, pusieron al borde del hartazgo a los habitantes de Pérez, que ayer se agolparon frente a la oficina de la Empresa Provincial de la Energía para expresar su descontento. Aseguran que en 15 días sufrieron al menos 18 interrupciones en el servicio, que algunas de ellas se prolongaron por horas, y que la falta de electricidad afecta también la provisión de agua potable. Desde la empresa aclararon que la estructura está preparada para soportar las jornadas de altas temperaturas, pero que algunos fenómenos meteorológicos, sumados a la falta de escamonda y algunos problemas técnicos aislados generaron los inconvenientes, y analizan agregar una guardia más a las cuadrillas.

Fueron más de 200 los vecinos que se concentraron en el edificio de Jolly Medrano al 1700, donde funciona la sede local de la EPE. Un grupo logró ingresar a las instalaciones e increpó a los directivos presentes, hasta que finalmente, entre gritos y aplausos, decidieron redactar un escrito que será elevado "a la empresa, a la Justicia y al Concejo" de esa ciudad.

"Estamos sufriendo los cortes prácticamente todos los días, algo que con este calor se hace insoportable. Dos veces estuve sin luz durante ocho horas, y el miércoles tuvimos un corte de cuatro, y la energía volvió de manera intermitente con diferencias de tensión, que son fatales para los aparatos", dijo Guillermo Giarrocca, uno de los presentes en el lugar. "A una vecina mía se le quemó una cámara de frió en su despensa y tuvo que tirar entre 10 y 15 cajones de pollos", recordó.

"Acá si no hay una cabeza grande, lo que les digan les entra por un oído y les sale por el otro" comentó Roberto Méndez, un florista de la ciudad. "Pagamos la luz, pero queremos algo. "¿Cuánto pierde el que tiene un taller con dos tipos trabajando? ¿Quién le paga por lo que pierde?", preguntó.

Cerca de él, Damián Agüero recordó que "esto arrancó hace unas dos semanas, en que un día se cortó el suministro como a las 17.30, y recién a las 21 supimos que el problema daba para largo, que había que esperar hasta la madrugada. Con una sensación térmica de 40 grados uno explota, porque además se corta el agua". Y protestó: "Para colmo, en la oficina parece que descolgaron el teléfono, porque la gente llamaba y ya nadie respondía".

Gustavo Rossi tiene una carnicería y no aguanta más. "Primero fue un transformador, después los cables subterráneos. Yo pago entre 12 mil y 13 mil pesos cada factura de luz, y entre 5 mil y 6 mil en mi casa. ¿Por qué, si estoy pagando 18 mil mangos entre una y otra tengo que instalar un generador? En el negocio no es solamente que la carne se abomba, es que tampoco funciona la sierra, sin luz no se puede trabajar", se quejó.

En medio de los testimonios, se escuchaban las voces de la gente que, concentrada en la puerta, protestaba contra los directivos de la empresa. "Nos van a aumentar el 30 por ciento y dicen que están evaluando una guardia nocturna", gritó uno. "¡Nos están arruinando!" redobló otro. Un hombre llevó una tapa de olla metálica para protagonizar su propio cacerolazo. La gente aplaudía, gritaba, insultaba.

Catarsis

Finalmente, un grupo de unas 30 personas ingresó al hall del edificio e increpó a los directivos que se encontraban en el lugar. Pero entre los gritos, los insultos y las voces superpuestas, la irrupción tuvo más un efecto de catarsis que otra cosa. Los funcionarios respondían de manera pausada y sin estridencias, y eso recalentó aun más los ánimos.

Finalmente, la gente volvió a reunirse en la calle y resolvió "mandar una carta intimidatoria pidiendo a la EPE que se solucione el mal servicio. Vamos a ir con abogados, llevar el escrito a Tribunales, a la empresa y al Concejo Municipal", dijo Agüero ante la gente.

Ya adentro, y con el hall vacío, el gerente Comercial de la empresa estatal, Hubo Vittantonio, aseguró que la infraestructura instalada "soporta las temperaturas. Los eventos no se dieron por el calor. el problema fue por fenómenos meteorológicos específicos, que provocaron caídas de ramas, a lo que se sumó un caso de un cable subterráneo que salió de servicio, y esa fue una falla técnica puntual. Si hay problemas, se van a resolver con inversiones, Pero después están las contingencias", explicó.

El funcionario aclaró que en el caso de los electrodomésticos que se arruinan "hay un procedimiento de resarcimiento, hay un formulario para dejar constancia de la avería y el evento se constata. Lo que no hay es resarcimiento por los alimentos no perecederos, pero esto rige a nivel nacional", aclaró.

Reunión

La movida de ayer estuvo precedida por una reunión mantenida ayer entre los responsables de la EPE y de Coopeser (la prestadora del servicio de agua potable) con concejales de la ciudad a los fines de que informen las causales de los reiterados cortes de los servicios básicos de nuestra ciudad.

El cónclave tuvo lugar en la sede del Concejo, donde "se les transmitieron las preocupaciones, las quejas de los vecinos y nos pusimos a disposición para dar publicidad de las medidas que puedan afectar a los artefactos eléctricos de los ciudadanos de Pérez y actuar preventivamente", señaló Federico Jolly, concejal integrante de Frente Pérez Cambia.

En el encuentro estuvieron Oscar Cozzoni, jefe de la Sucursal Oeste (que incluye a Pérez), y Daniel Robles, mientras que participaron Rodolfo Alvarez y Horacio Properzi en representación de Coopeser, y los concejales Mauro Rojas, Silvina Rodríguez y Jolly.

Rodríguez manifestó que para garantizar el acceso de los reclamos de los vecinos, la EPE "debe implementar un sistema de atención al ciudadano, tipo Call Center, para que los vecinos tengan las respuestas inmediatas"

Por lo pronto, se conoció que la Cooperativa de Aguas de la localidad propuso "una propuesta superadora para avanzar en alternativas de abastecimiento de red eléctrica a las bombas de Coopeser y que no se corte el servicio de agua aún en los cortes de energía", informó el edil Jolly tras la reunión.

Desde la EPE plantearon la necesidad de realizar un programa de poda y escamonda responsable desde la Municipalidad, para evitar cortes evitables que perjudican al servicio.

Para Rojas "hemos llevado todas las inquietudes a las autoridades responsables, en representación de los vecinos, porque consideramos que se debe dar la cara ante estas situaciones y la receta de esconderse no sirve. Las deficiencias en los servicios básicos son de público conocimiento, la clase política debe madurar y hacerse responsable de las problemáticas que afectan a los vecinos", remató.