Vecinos de la localidad de Ibarlucea protagonizaron un ruidoso ingreso a las instalaciones de la comuna para protestar por el incremento de las tasas que, aseguran, no vuelven en servicios. Al grito de "se va a acabar esa costumbre de aumentar", los habitantes congregados en la sede comunal hicieron un cacerolazo y rechazaron los incrementos de los gravámenes locales".

"Durante los últimos años la tasa general de inmuebles subió de manera desmedida, sin discriminar además la zona suburbana de la rural y la urbana", manifestó a LaCapital Juan Manuel Morán. "Hay una reacción genuina de los habitantes, sin movilidad política, que están cansados porque mientras la tasa aumenta, los servicios son malos, no hay infraestructura, pero la comuna tiene gente trabajando que no es de Ibarlucea", señaló.

Los contribuyentes denuncian que el incremento de la tasa supera el 300 por ciento en distintos ítem que conforman la boleta. "Ellos nos han incrementado muchísimo pero no nos prestan los servicios. Tenemos calle de tierra en un estado intransitable, los pozos son de 30 a 50 centímetros de profundidad, no hay desmalezamiento, las calles están tapadas de yuyos, no hay una programación como para tener buenos desagües", explicó a la prensa local Marta Leiner, una vecina que encabeza el reclamo ante el gobierno comunal que dirige Jorge Massón.

Acompañada por firmas de varios vecinos, Leiner presentó un reclamo administrativo y envió un petitorio ante la Secretaría de Municipios y Comunas de la provincia. Recordó que en el año 2014 hizo en forma particular un reclamo ante el organismo provincial que finalmente terminó fallando a su favor, porque la comuna le quería cobrar una tasa por servicios que no realizaba.