Vecinos de Firmat recibieron una falsa multa por no haber votado en las Paso

Vecinos de Firmat, ciudad ubicada al sur de Rosario en el Departamento General López, recibieron por correo supuestas multas por 6.500 pesos por no haber concurrido a votar en las elecciones Paso del 28 de abril.

El hecho fue advertido por el mismo Tribunal Electoral de la provincia, que alertó mediante un comunicado sobre la "grave situación que se está registrando" en esa ciudad, ubicada a 110 kilómetros al sudoeste de Rosario.

Allí, y "con el supuesto aval del Tribunal Electoral, les hacen llegar a los vecinos que no asistieron a las Paso un documento que los insta a que se abone antes de un determinado período de tiempo, detallado en el falso escrito, la suma de 6.500 pesos en concepto de multa por la no concurrencia al acto electoral", dice el comunicado.

La nota

La nota que recibieron los vecinos, fechada el 31 de marzo, dice textualmente: "Debido a que usted o se ha presentado a votar en las elecciones primarias, abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) de la provincia del Santa Fe el día 28 de abril de este año, deberá abonar una multa de pesos seis mil quinientos ($ 6.500). La no emisión del voto es una conducta que viola el artículo 37 de nuestra Constitución Nacional. Dicha multa podrá ser abonada en el Nuevo Banco de Santa Fe SA / Pago Fácil / Rapipago presentando este comprobante. Vencimiento 28/06/2019. Asimismo, se deberá presentar el día 27 de junio de 2019 en la Municipalidad de Firmat, sita en calle Buenos Aires 1090, a las 8.30, con la finalidad de que le otorguen tareas comunitarias". La misiva lleva la firma de Juan José D`Amico en representación del "Tribunal Electoral de Santa Fe".

Roberto Pascual, prosecretario del tribunal, aclaró que esos mensajes "no fueron emitidos por el organismo" y por lo tanto no se deben pagar.

"No sabemos todavía quién pudo estar detrás de todo esto. Esas notificaciones no fueron emitidas por el Tribunal. Este organismo tampoco aplicó sanciones a personas que no votaron en los últimos comicios y no se excusaron por eso", aclaró el funcionario.

En ese sentido, Pascual manifestó que "sí se pudo determinar a partir de la exposición del Correo, que la carta fue remitida desde la provincia de Entre Ríos. Todavía no sabemos por qué sucedió esto. Por las dudas emitimos un comunicado a fin de deslindar todo tipo de cuestión en torno a este problema".

"Además, el firmante de la carta sería el titular del Renaper (Registro Nacional de las Personas). Se nota que pusieron a una persona cualquiera. Desde ya aclaramos que no se debe pagar ninguna multa o intimaciones", agregó Pascual.