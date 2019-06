Un grupo de vecinos de Firmat, ciudad ubicada al sur de Rosario en el Departamento General López, recibió por correo supuestas multas por 6.500 pesos por no haber concurrido a votar en las elecciones Paso del 28 de abril.

Roberto Pascual, prosecretario del Tribunal Electoral de la provincia, aclaró que esos "mensajes no fueron emitidos por el organismo y por lo tanto no se deben pagar".

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, el funcionario remarcó: "No sabemos todavía quien pudo estar detrás de todo esto. Esas notificaciones no fueron emitidas por el Tribunal. Este organismo tampoco aplicó sanciones a personas que no votaron en los últimos comicios y no se excusaron por eso".

En ese sentido, Pascual manifestó que "sí se pudo determinar a partir de la exposición del Correo, que la carta fue remitida desde la provincia de Entre Ríos. Todavía no sabemos por qué sucedió esto. Por las dudas emitimos un comunicado a fin de deslindar todo tipo de cuestión en torno a este problema".

"Además, el firmante de la carta sería el titular del Renaper (Registro Nacional de las Personas). Se nota que pusieron a una persona cualquiera. Desde ya aclaramos que no se debe pagar ninguna multa o intimaciones", agregó Pascual.