Vecinos cortan el tránsito en la autopista a Córdoba

Los vecinos de Tortugas y Armstrong cortaron esta mañana la autopista Rosario-Córdoba a la altura de su intersección con la ruta 15, en reclamo de la reparación de la ruta 9. La protesta se disparó por la reiteración de siniestros viales que culminó el último domingo de noviembre con la muerte de una joven de 19 años en uno de los tramos más deteriorados de la carretera.

“Como las autoridades no le dan respuesta a nuestros reclamos, no tuvimos otra salida que realizar esta manifestación”, contó a La Capital Ana Piñedo, organizadora de la protesta, y añadió: “Acá murió una chica de Armstrong que tenía el novio en Tortugas. No pudo controlar el auto al pasar uno de los pozos, dio varios tumbos y falleció”.

El el intendente de Armstrong, Pablo Verdecchia, y el presidente comunal de Tortugas, Humberto Viozzi, dieron su apoyo a la medida. “La gente está cansada, no puede ser que, a pesar de los reiterados reclamos que hicimos las autoridades del corredor vial, nunca nos dieron una solución, ni Nación n provincia”, recordó Verdecchia.

“El tramo que une Tortugas con Armstrong es el que está peor”, detalló Viozzi, y agregó: “Hemos llevado fotos a Vialidad Nacional de los pozos que hay en la ruta y de las maniobras temerarias de los conductores para evitarlos, recurrimos a todas las instancias y nunca hicieron nada. Es muy doloroso que hayamos llegado a esto”.