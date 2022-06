Vecinos de Carlos Pellegrini se sumarán a los controles de alcoholemia

“La preocupación que tenemos es por el tema del alcohol al volante, no solamente de adolescentes sino también de gente adulta . Hace tiempo que venimos en contacto con la APSV y vamos pidiendo operativos en el departamento San Martín, en las distintas localidades. El domingo se hizo uno en Carlos Pellegrini y tuvimos muy buenos resultados, y ya se solicitaron varias fechas para las próximas semanas” , contó la presidenta comunal, Marina Bordigoni.

Explicó además la competencia que tienen los Autoconvocados durante los operativos. “Ellos no pueden estar en las rutas, sino en las banquinas. Hay que tener ciertas precauciones, saber hasta dónde llega su responsabilidad, que tienen que ser simples acompañantes de los operativos que se desarrollan”, dijo y agregó que “ellos no pueden fiscalizar los vehículos, ni pueden detenerlos sobre la ruta. No pueden pisar la cinta asfáltica, son cuestiones que deben saberlas”.

“Para los controles de alcoholemia, los alcoholímetros tienen que estar homologados y calibrados por la APSV. Todos estos detalles, como comuna, debemos comunicárselos a los Autoconvocados como para que tengan en claro hasta dónde puede llegar su ayuda”, explicó Bordigoni.

En conjunto

Los controles se coordinarán desde la comuna pellegrinense con la APSV, “así quedamos con la coordinadora operativa, Ivana Marcos y el subsecretario de la APSV, Osvaldo Aymo. Si los Autoconvocados se quieren sumar, lo pueden hacer, pero los operativos los vamos a coordinar nosotros. La idea es que se sigan haciendo en distintos días y horarios, sobre todo durante los fines de semana”, manifestó Bordigoni.

También aseguró que dentro de las acciones conjuntas, “se solicitó una charla en la escuela secundaria y un alcoholímetro, que son muy caros, están arriba de los ocho mil dólares, y se dan en comodato a la Comuna. Esto es a fin que se realicen los controles en la localidad y se informen resultados a la APSV. Ellos cuentan con pocos alcoholímetros, y nos dijeron que únicamente se los van a dar a las localidades que estén comprometidas para hacer controles. Carlos Pellegrini es una de ellas”.

La jefa comunal dijo explicó que “queremos trabajar más en la concientización en la localidad, en las escuelas, y dentro del pueblo. Felicito, celebro y me alegra la iniciativa que tienen los Autoconvocados, pero no debemos olvidar que hoy tenemos un Estado que está presente y es responsabilidad del mismo realizar estos controles y a nosotros nos toca simplemente acompañarlos”.

En la reunión hubo un ida y vueltas de opiniones entre las partes y cada uno compartió su postura. Se reflotaron ideas como la del conductor designado con una identificación en los boliches o bares y beneficios para ellos, además de controles en las salidas de esos lugares nocturnos como posibles acciones.

Como conclusión, Bordigoni dijo que “la idea es que toda esta movida se replique y se trabaje en conjunto con las distintas localidades del departamento, que se continúen y se sostengan a lo largo del tiempo”.

Entre otros funcionarios, participaron además del encuentro integrantes de la comuna, el jefe de la Unidad Regional XVIII de Policía, José Luis Molineris, el jefe de la comisaría 5ª, Álvaro Imaz.