Vassalli: intentarán destrabar el conflicto en una audiencia

Los trabajadores de la fábrica de cosechadoras Vassalli, de Firmat, continuaron ayer con el paro por tiempo indeterminado que iniciaron el lunes a raíz del incumplimiento de la empresa en el pago de salarios. Para intentar destrabar el conflicto, hoy al mediodía se realizará una nueva audiencia en la sede de Rosario del Ministerio de Trabajo de la provincia.

"Están de paro por tiempo indeterminado. Vamos a ver mañana (por hoy) qué se define en virtud de la propuesta con que venga la empresa", indicó ayer en diálogo con LaCapital Pablo Cerra, abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario, en alusión a la reunión de hoy en la cartera laboral.

Los obreros de la fábrica de cosechadoras Vassalli iniciaron la medida de fuerza ante un nuevo incumplimiento del plan de pagos de los salarios atrasados que se había pactado el mes pasado durante una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Ahora, los cheques con que se abonaron las sumas pactadas a los trabajadores fueron rechazados por el sistema bancario por falta de fondos.

"Los trabajadores tomaron la decisión de parar porque vinieron rechazados los cheques que la empresa emitió para cumplir con el pago de obligaciones adeudadas", explicó el abogado Cerra.

En el sindicato denuncian que los incumplimientos de la patronal son reiterados y por eso reina el escepticismo. "No tengo expectativas en función de que esta gente vino muchas veces con situaciones similares pero nunca cumplieron. Ahora no cumplen con el acta que firmaron el mes pasado", indicó Cerra, y remató: "No sé qué pretenden, pero objetivamente hay un perjuicio cada vez más grande para los trabajadores".

Entre los pagos adeudados se cuentan el medio aguinaldo y los sueldos de enero y febrero.

El 16 de febrero último en una audiencia en la sede laboral entre la empresa y el sindicato, se había acordado un cronograma, el cual se iba a abonar con cheques, que incluía: el pago que debió cumplirse en enero se realizara con dos cheques a cobrar el 15 de marzo y el 31 de marzo. El cobro de febrero incluía cheques fechados los días 22 y 28 de febrero, 5, 9 y 20 de marzo; mientras que para los haberes de marzo se pacto que se entregarían dos cheques fechados los días 15 y 30 de abril.

Sin embargo, a la hora de ir a la ventanilla del banco el lunes último se encontraron con que no había fondos, y según indicaron fuentes sindicales, desde la empresa les habían pedido que no presentaran en la entidad financiera el cheque para el viernes próximo.

Vassalli está controlada por tres empresarios cordobeses a quienes los descendientes de don Roque Vassalli les vendieron el 75 por ciento de las acciones. La situación tiene en vilo no sólo a los trabajadores sino también al resto de los habitantes de la pequeña ciudad de 25 mil habitantes, en la cual Vassalli es la mayor empresa y empleadora.

El otro foco de conflicto es la decisión tomada hace bastante tiempo por la empresa de una reducción de plantel de personal.

En ese sentido, en enero se acordó que no habría despidos hasta el 31 de septiembre y se abrió un registro de retiros voluntarios que sumó unos 50 trabajadores que cobrarían el 75 por ciento del monto indemnizatorio que les habría correspondido.

El incumplimiento en el pago de la primera cuota de los retiros había desembocado en una protesta de los trabajadores con un corte de ruta en la intersección de la 33 y la calle Almirante Brown que realizaron el 15 de febrero pasado.

calientes. Los planes de la empresa de reducir personal y las deudas salariales son los focos de un largo conflicto.

Los obreros iniciaron el lunes un paro cuando en el banco "rebotaron" los cheques que les había dado la empresa