Vassalli abonó la primera mitad de lo que les prometió a los trabajadores

El representante legal de la Unión Obreros Metalúrgicos (UOM), Pablo Cerra, confirmó a La Capital que la empresa Vassalli Fabril cumplió con la primera parte de los 8.200 pesos que prometió abonarle a cada trabajador, mientras que mañana pagaría la otra mitad.

Cerra señaló que aún restan los 5 mil pesos de gratificación extraordinaria que la provincia abonará la semana próxima, al tiempo que también se acordará un plan de pago acerca de la deuda que la fábrica mantiene con los trabajadores, alrededor de 70 mil pesos.

Asimismo, el martes que viene, a las 12, referentes provinciales, gremiales y autoridades de la empresa firmarán un acta-acuerdo en el Ministerio de Trabajo en el que ambas partes se comprometen a que el Estado provincial se transforme en el organismo de control financiero y productivo de la empresa.

"Si no se produce la reducción del número de empleados la empresa resulta inviable con riesgo de cierre definitivo", manifestaron en un comunicado.

"Hay problemas coyunturales de la empresa, de lo cual no puedo opinar, y por otro lado tenemos una situación de sequía, de baja en las ventas y en general lo que estamos viviendo en todo el país. Estamos hablando de la única fábrica nacional de cosechadoras. Nuestra gran preocupación es la continuidad y viabilidad de la empresa", explicó el diputado provincial por el departamento de General López del Partido Demócrata Progresista (PDP), Gabriel Real.

No obstante, valoró que que la fábrica "vuelve a trabajar. Pero si no crecen las ventas, si esto no sale adelante el impacto sería grandísimo, para Firmat y para toda la región. Me parece que hay una visión del gobierno nacional de mirar todo en relación a números, y no de la realidad social que eso implica. Si sos eficiente, el Estado Nacional está. Si hay problemas, no. La Nación debería estar. Esto lo sacamos adelante entre todos".